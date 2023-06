Dinu Maxer nu s-a așteptat o secundă la asta! Robert Drilea i-a cucerit complet pe copiii lui și ai Deei. Cum a reacționat artistul: „Pentru mine a fost un șoc mare”

In articol:

Dinu și Deea Maxer s-au despărțit după 18 ani de mariaj și fiecare a pornit pe un alt drum. El a avut o relație de scurtă durată, de tip pansament, în timp ce bruneta pare că a tras lozul câștigător, căci se laudă cu un iubit care este fix pe inima ei.

Plus că, a lăsat ea să se vadă, Robert Drilea a fost acceptat și de copiii ei, cu care se comportă exemplar, lucru confirmat chiar și de Dinu Maxer.

Maysa și Andreas, relație specială cu iubitul mamei lor

În cel mai recent interviu oferit, cântărețul a vorbit sincer despre noua viață a fostei sale soții și a mărturisit că se bucură sincer pentru ceea ce trăiește acum Deea.

Conform spuselor sale, bucuria ei este și bucuria copiilor, tocmai de aceea el a acceptat relația Deei cu Robert și a decis să aibă și el o legătură firească și omenească cu acesta.

Lucru pe care l-au făcut și cei doi copiii ai lui și ai Deei. Maysa și Andreas, subliniază artistul de la trupa AXXA, spre surprinderea lui, l-au acceptat rapid pe Robert Drilea în viețile lor, ba chiar s-au și apropiat de el, legătura lor fiind una foarte bună.

„Știu că toată lumea a fost șocată că eu, unul, l-am acceptat foarte ușor pe iubitul Deei. Am dat noroc cu el, vorbim, ne înțelegem ca între bărbați. Dar, am considerat că e mai important faptul că el a făcut-o fericită pe Deea, care este mama copiilor mei. Până la urmă, fericirea ei se răsfrânge și asupra copiilor mei. Eu chiar mi-am dorit mult ca Deea să-și găsească un bărbat, care să o scoată din depresia post divorț în care intrase. Eu am avut-o pe Ada, care a fost o relație pansament, și am observat că ea suferea mult atunci pentru că eu îmi găsisem deja pe altcineva, și ea nu. Copii au trecut cu bine peste acest șoc al separării noastre. Ei l-au cunoscut deja pe Robert, noul iubit al Deei. Recunosc, însă, că pentru mine a fost un șoc mare că Maysa, mai ales, l-a aceptat foarte repede pe el. și Andreas la fel!”, a mărturisit Dinu Maxer, conform Click.

Și pentru că a vorbit despre copii și despre relația actuală, Dinu Maxer a mai făcut publice și alte aspecte în cazul cărora el și Deea au căzut de acord.

După divorț, cei doi au ales să aibă custodia comună a celor doi copii, astfel că acum se ajută reciproc. Când e cazul, ba el stă cu ambii copii, ba ea este părinte cu normă întreagă.

Iar lucrul acesta se va întâmpla și în curând, când Deea și Robert se vor bucura de o vacanță în doi, în timp ce Dinu va avea grijă și de Maysa, și de Andreas.

„Noi avem custodie comună și acest lucru ne ajută foarte mult. Când e plecată Deea, copiii stau cu mine, când am treabă eu, se oferă ea să-i țină, iar când aveam treabă amândoi îi lăsăm la părinții Deei. Plec la mare în perioada următoare, o iau pe Maysa doua săptămâni la mine, pentru că Deea pleacă în vacanță cu iubitul. Eu o să prezint acolo Miss Plaja, spectacolul pe care-l fac de peste 10 ani”, a mai adăugat artistul.