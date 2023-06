Dinu Maxer nu s-a mai putut abține, după ultimul eveniment la care i-a văzut împreună! Ce a putut spune despre Deea și Robert Drilea?! „Ăsta e adevărul, pe mine lumea nu mă crede”

In articol:

Zilele trecute, Deea și Dinu Maxer au dar nas în nas la un eveniment monden. Chiar dacă fosta soție a lui Dinu era însoțită de Robert Drilea, acesta nu a avut nici o reacție de gelozie. Ce a declarat artistul despre relația fostei sale soții?

Dinu Maxer: „Poate să se și mărite mâine”

Deea și Dinu Maxer au decis să se separe după 18 de ani de relație, dintre care 14 ani de căsnicie și doi copii. Deși vestea că cei doi s-au despărțit a șocat lumea mondenă, la scurt timp după anunț, Deea a apărut la brațul altui bărbat. De curând, fostul soț și actualul iubit al Deei Maxer s-au întâlnit la un eveniment monden.

Dinu Maxer a declarat pentru Click.ro că nu îl afectează nu nimic și nu este gelos pe noua relație a fostei sale soții, chiar o va susține dacă va decide să se căsătorească. Lucrurile între cei doi soți nu mai erau atât de roz, motiv pentru care au și decis să se separe.

„Am fost și eu la petrecerea unde Deea era cu Robert ! Nu mă roade nici un pic gelozia! Da, deloc! Ăsta e adevărul, pur și simplu îți vezi fostul partener în brațele altuia și nu simți nimic! E gol! Psihologii, probabil, pot să explice mai bine fenomenul, că pe mine lumea nu mă crede. Nici atunci când am venit la ea la ușă și l-am văzut pe Robert, în prag, nu am simțit nimic! I-am întins mâna și am făcut cunoștință cu el! Poate să se și mărite mâine Deea că nu simt nimic! ”, a spus Dinu, despre întâlnirea cu fosta soție și actualul ei partener.

Dinu Maxer își caută iubită

Deși Dinu Maxer a trecut recent printr-un divorț, deja este deschis să înceapă o nouă relație.

Bărbatul a povestit că acum este singur și se simte mai cuceritor ca niciodată, dar a spus și cum ar arăta femeia ideală pentru el.

„Acum mă simt mai cuceritor decât înainte. Am conștientizat situația în care sunt și anume de bărbat singur și probabil am revenit la nebunul din liceu. E foarte greu de spus cum vreau să fie femeia de lângă mine. Înainte credeam că am o tipologie brunetă cu ochi căprui, voluptuoasă și evident foarte sexy. Se pare că nu. Au început să îmi placă și blondele cu ochi albaștri. M-am deschis foarte mult. Deci, cu alte cuvinte, s-ar putea să vă uimesc, dar să găsesc. Vreau să găsesc, absolut.", a declarat Dinu Maxer.