Dinu Maxer răspunde acuzațiilor făcute de fosta soție: „A căzut în capcană, m-a deranjat” Artistul își spune abia acum părerea despre relația Deei cu Robert

Dinu și Deea Maxer și-au spus adio după 18 ani de mariaj prin postarea unui mesaj comun și părea a fi una dintre despărțirile discrete din showbiz.

Doar că la scurt timp de la anunțul care a șocat pe toată lumea, cei doi au ieșit și au vorbit public despre problemele din căsnicia lor.

Dinu Maxer, supărat pe declarațiile făcute de Deea

Ultima care a apărut la TV și a vorbit despre motivele separării fiind chiar Deea Maxer, cea care a și spus lucruri care l-au deranjat pe artist.

Astfel că, ulterior, tot prin prisma unei emisiuni televizate, Dinu Maxer i-a dat replica fostei soții, menționând că, imediat după interviul ei, i-a și bătut obrazul pentru cele declarate.

Totodată, el își și apară fosta parteneră și spune că, de fapt, ea a căzut într-o capcană, dar și că lui îi pare rău că așa, cu sau fără bună știință, au transformat un divorț ce era curat într-un soi de dialog dur purtat de la distanță.

„Ce să facem acum? Un live de acasă să vedeţi că e ordine? Dacă aveam o filmare pe săptămână, mă rădeam doar înainte de acea filmare. Atunci mă îngrijeam, cred că la asta mă refeream. A căzut în capcana întrebărilor, zic eu. A zis că nu mă iubesc suficient, a aprobat ce a zis Cătălin Măruţă. I-am zis că m-a deranjat ce a făcut, mi-a părut rău ca un divorţ care părea curat a fost pătat… Dar nu vreau să cred că asta a fost scopul ei, a vrut să explice că relaţia cu noul iubit a început după divorţ. A vrut să spună nişte lucruri, dar a ieşit altceva”, a declarat Dinu Maxer, în cadrul unei emisiuni TV.

Ulterior, luând iar în calcul cuvintele brunetei, cum că plafonarea lui ar fi fost unul dintre motivele separării, Dinu a venit cu o replică neașteptată.

Cântărețul spune că, deși este conștient că poate să fie pus la zid pentru ce declară, delăsarea sa pe toate planurile, mai ales profesional vorbind, a venit ca un cost pentru statutul de tată pe care și l-a dorit să îl îmbrățișeze complet.

Faptul că s-a dedicat copiilor, casei, familiei și afacerilor Deea, căci și statul de soț dedicat i-a aparținut, spune Dinu, l-au costat pe el profesional, dar și în ochii ei.

„Ea mi-a zis că m-am plafonat, că nu mai am deschidere, ambiţie, perseverenţa. Acum, o să zic ceva ce o să îmi aducă critici: mi-am luat rolul de tată prea în serios! Am abandonat viaţa profesională într-un fel pentru copii… Intrasem într-o rutină, duceam copii la şcoală, la grădiniţă, mergeam la sala 2-3 ore. Am vrut să o ajut pe ea, să o ajut cu afacerea online. Am lăsat partea profesională deoparte”, a mai spus cântărețul.

Totodată, a ținut să precizeze și că, deși ea l-a cam pus la zid în emisiunea lui Cătălin Măruță, el nu vrea să îi plătească cu aceeași monedă.

Dinu spune că nu regretă nimic din cele întâmplate, ba chiar și-ar alege același destin dacă ar putea da timpul înapoi, pentru că în acest fel a ajuns omul de astăzi, pe care-l place și-l apreciază.

Omul responsabil, hotărât, cu suflet mare, deschis viitorului și suficient de matur încât să vadă bucuria Deeei drept o binecuvântare pentru el.

Și asta pentru că, notează artistul, chiar dacă ei s-au separat, copiii cresc cu amândoi și este nevoie ca pe amândoi să îi vadă fericiți, iar acum fericirea pentru Deea înseamnă noul bărbat din viața ei, iar lucrul acesta nu-l deranjează deloc.

„Eu nu o să spun nimic urât de ea, a fost prea frumos între noi. Viaţa pe care i-am oferit-o Deei a fost una frumoasă, dacă aş putea să întorc timpul înapoi aş proceda la fel. Nu regret nimic din ce s-a întâmplat! Sunt alt om, văd viaţa altfel, am o altă perspectivă asupra vieţii. Vreau să mai spun un lucru: mă bucur că există un el în viaţa ei pentru că o face fericită, iar fericirea ei se răsfrânge şi asupra copiilo.”, a concluzionat Din Maxer.