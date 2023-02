Dinu Maxer s-a inițiat în dansurile populare! Artistul a dansat sârba pentru prima oară la aproape 50 de ani: "A pornit dintr-o ambiție" | EXCLUSIV

In articol:

Dinu Maxer a ajuns la pragul vârstei de 49 de ani, este tată a doi copii, artist și soț și le face pe toate cu mare plăcere. Aparițiile sale pe micul ecran ori în fața publicului sunt mereu impecabile și pe lângă viața de artist știe să își facă și familia fericită tot timpul.

Dinu Maxer s-a îndrăgostit de dansurile populare românești

Dinu Maxer reușește să surprindă de fiecare dată. Artistul a postat de curând o filmare pe tiktok în care s-a lăudat că a învățat să danseze sârba acum, adult fiind. WOWbiz l-a contactat pentru a afla povestea, iar Dinu Maxer ne-a spus totul.

"Nu înțelegeam până acum dansul ăsta. Mi se părea obositor și dintr-o ambiția pornită de la faptul că am văzut un băiat tânăr care dansa superb, adică făcea artă din sârbă, am decis să învăț și eu. Am mai încercat, dar nu așa, am prins pasul, dar acum l-am făcut mai săltat. Totul a venit dintr-o ambiție, am zis că eu nu pot să fiu mai prejos, trebuie să reușesc. Nu am dansat până acum, pentru că nu am avut înclinații pentru dansurile populare, în perioada copilăriei nici nu mi-au plăcut și ulterior am fost cu dance-ul, nu am avut nicio legătură cu muzica populară. Mai nou, cântând muzică de petrecere, lumea dansează hore pe piesele mele și atunci evident că m-am deschis mai mult către zona asta.", a declarat Dinu Maxer, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce intervenții chirurgicale și-au făcut Dinu și Deea Maxer?

Dinu și Deea Maxer s-au decis să își schimbe puțin aspectul fizic, mai bine spus să îl îmbunătățească. Dacă tehnologia a avansat și prin diverse proceduri poți face să arăți așa cum visezi, de ce să nu treci la fapte. Dinu Maxer a stat de vorbă cu WOWbiz.ro și a detaliat întreg procesul intervenției pe care l-a ales.

"Nu numai că o susțin, ci mi-am făcut și eu în această toamnă prima intervenție chirurgicală la nivelul feței- o blefaroplastie superioară și inferioară. Sunt adeptul intervențiilor estetice atunci când este necesar, chiar dacă e vorba de o intervenție chirurgicală sau de proceduri minim invazive. Deea a văzut problema la mine și m-a dus la un vechi prieten din liceu, care acum e medic estetician specializat pe estetica feței. Nu ne dorim schimbări majore, însă trebuie să "dăm anii jos de pe fața mea". Pentru Deea a ales inițial o topire a acidului hialuronic vechi, injectat acum 5 ani, iar ieri, după vindecarea zonei, a intervenit la nivelul buzelor cu o argumentare tot cu acid hialuronic.", a povestit Dinu Maxer, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

