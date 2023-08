Dinu Maxer și noua lui iubită, Magdalena, radiază de fericire împreună! Ultima lor apariție publică este dovada că artistul și-a găsit aleasa inimii

In articol:

Dinu Maxer și noua lui iubită merg peste tot împreună și nu se mai sfiesc să se afișeze în public pozând într-un cuplu. Artistul își pune pe chip un zâmbet până la urechi de fiecare dată când apare în compania noii sale iubite, semn că relația lor este cât se poate de autentică.

Este a doua sa relație după divorțul de Deea, după ce în trecut a încercat să formeze un cuplu cu voluptoasa Ada, însă nu după multă vreme au decis să meargă pe drumuri separate în viață din caua presiunii publice. Cu doar câteva ore în urmă, artistul i-a surprins pe internauți cu o nouă apariție alături de Magdalena Chihaia, prezenți fiind la un festival.

Chiar dacă se apropie de vârsta de 50 de ani, Dinu Maxer a rămas un spirit tânăr, căruia îi place foarte mult să se distreze și să își petreacă timpul în compania femeilor frumoase și tinere. Așa se face că, și de această dată, artistul a avut grijă să aibă lângă el tot o brunetă cu poftă de viață și entuziasm, care îl ajută să se mențină tânăr, în ciuda trecerii timpului.

Cea mai recentă apariție publică au avut-o în urmă cu câteva ore, într-o atmosferă de festival, ocazie cu care ambii au ales să poarte haine negre din cap până în picioare, pentru a se integra la fix în mulțimea de tineri venită pentru a se distra.

Citeste si: Cum putem sa scapam de negi si de veruci? Ce tipuri de tratament exista in farmacii

Citeste si: Descoperirea momentului privind moartea lui Prigojin- stirileprotv.ro

Dinu Maxer a mai încercat să-și refacă viața după despărțirea de Deea

Ada a fost prima femeie alături de care Dinu a încercat să-și refacă viața după despărțirea de Deea. Pe cât de scurtă, pe atât de intensă a fost relația celor doi, care a ajuns la final din cauza presiunii publice pe

care tânăra nu a putut să o suporte, motiv pentru care au decis să meargă pe drumuri separate în viață.

„Oamenii, când intră din exterior în lumea noastră și ajung prima știre într-o zi, sunt copleșiți. Nu neapărat de știre și de titlurile care se pun și de cuvintele scoase din context, ci de comentariile care vin. Așadar, prea mult a fost pentru ea(…)Ea a citit și comentariile, a început să răspundă, a fost foarte dezamăgită, afectată. Este greu(…) Despre ea au apărut mai multe știri false. S-a spus despre ea că a fost căsătorită, nu a fost căsătorită. A fost implicat și fostul ei prieten în acest circ mediatic. De ce?! Ce rost?! Nu avea niciun sens. Acest lucru a afectat-o și pe ea, cât și pe el. Lucrurile astea au afectat-o, a afectat relația dintre noi.

Citeste si: “Am fost prea credul. Am crezut și în oameni și în femei!” Prima apariție a lui Irinel Columbeanu după ce a suferit accidentul vascular cerebral în februarie 2022- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate BAC 2023 toamnă: Au fost publicate notele pentru sesiunea din august- septembrie 2023! Verifică online pe Edu.ro!- stirilekanald.ro

Citeste si: Dana Roba și Beniamin se pregătesc de pasul cel mare? Cum l-a surprins make-up artistul într-un magazin pe iubitul ei- radioimpuls.ro

Am spus că relația e la început, adică ajungi să te cunoști. Ne-am retras amândoi, a fost o chestie reciprocă. E o situație foarte ciudată. Cineva a venit și a săpat în grădina mea și acum trebuie să vin și să spun… Nu pot să mint, era aiurea. Da, am mizat că relația o să meargă. Dar nu am insistat. Îi plac copiii, iubește copiii, s-a comportat foarte frumos cu copiii mei. Îți dau un exemplu: eu nu pot să accept ca femeia de lângă mine să fumeze, e un blocaj de-al meu. Peste care nu pot să trec. Și ea fuma, iar pentru mine e o mare piedică în a continua o relație. M-am gândit că poate o schimb. Dar, sunt oameni care se lasă schimbați, alții nu. (…)”, a declarat Dinu Maxer, în cadrul unei emisiuni de televiziune.