Dinu Maxer, vacanță la malul mării alături de copii și noua iubită: „În sfârșit!” Fanii artistului au observat asta imediat și au reacționat: ”Mami e îndrăgostită”

După luni bune de la divorț, singurătate și încercări în amor eșuate, acum a ieșit soarele și pe strada lui Dinu Maxer.

De ceva vreme, artistul și-a oficializat relația cu Magdalena Chihaia și de atunci aleg să își trăiască povestea fără a se mai ascunde de ochii curioșilor, așa cum au făcut-o o vreme.

Dinu Maxer, un tată și un iubit devotat

Muncesc împreună, călătoresc în doi, se distrează cot la cot, ba chiar, ea deja i-a și cunoscut pe cei doi copii ai artistului.

Și nu doar că i-a cunoscut, dar Dinu Maxer a făcut acum în așa fel încât să și bifeze o vacanță în formula completă, de patru.

Astfel că acum, cu toții, de la mic la mare, au ajuns la malul mării, acolo unde artistul a ținut să imortalizeze momentul, ce îi va deveni o amintire de suflet peste ani.

Deși în imagini apare doar cu cei doi copii, Dinu Maxer a ținut să spună în mesajul alăturat postării că și noua sa iubită le-a fost aproape, cel mai probabil, ea a făcut pe fotograful.

”O zi de plajă că la carte… în sfârșit marea e caldă... am stat o oră în mare cu Andreas... ne-am jucat în nisip cu Maysa și cu Magda, am mâncat porumb fiert 😊... am stat pe nisip... că pe vremuri! Apropo... am găsit un petec de nisip în "deșertul" din Mamaia care este o tocătură presată de scoici (nici o legătură cu nisipul cu care se mândrea stațiunea acum câțiva ani!)”, este mesajul publicat de Dinu Maxer, pe contul personal de Facebook.

În urma postării sale, care a fost în număr mare apreciată de fanii, unii au ținut imediat să îi bată obrazul Deei Maxer.

Nu este prima dată când internauții judecă faptul că minorii petrec timp cu tatăl, nu cu mama, motiv pentru care acum iar s-a adus acest lucru în discuție, în secțiunea de comentarii.

”Îmi place, tot cu tine sunt copiii! Mami e îndrăgostită acum, nu poate”/ ”Sunteți minunați toți trei, se vede că vă iubiți mult. Dumnezeu să vă binecuvânteze”/ ”Respect”, sunt unele dintre reacțiile fanilor din online.