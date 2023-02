Discurs halucinant înainte de înmormântarea lui Mihai Șora! Fiul filosofului, atac subtil la adresa Luizei Palanciuc: "Am aflat de moartea tatălui meu cu totul întâmplător, relația noastră a fost sistematic împiedicată în ultimii 10 ani"

In articol:

Cei care au participat la slujba de înmormântare a lui Mihai Șora au asistat la un moment tensionat. Fiul acestuia a dorit să țină un discurs înainte ca tatăl lui să fie condus pe ultimul drum.

Totul a luat, însă, o întorsătură neașteptată, căci Tom Șora a început să lanseze acuzații grave la adresa Luizei Palanciuc, văduva regretatului eseist.

Fiul lui Mihai Șora, dezvăluiri halucinante înainte de înmormântarea tatălui său: "Nu am fost înștiințat că a murit, am aflat întâmplător. Relația noastră, a familiei noastre cu tatăl nostru a fost sistematic împiedicată în ultimii 10 ani"

Slujba de înmormântare a lui Mihai Șora a fost întreruptă pentru câteva minute de fiul filosofului, care a dorit să țină un discurs. Dacă toți cei prezenți se așteptau ca Tom Șora să îi aducă un ultim omagiu tatălui său, lucrurile au luat o cu totul altă întorsătură în cele trei minute în care acesta a a vorbit la microfon. Fiul lui Mihai Șora a dezvăluit că relația cu tatăl lui a fost blocată "sistematic" în ultimii 10 ani, iar acest lucru s-ar fi întâmplat chiar din cauza soției eseistului, Luiza Palanciuc: "Am venit și în numele surorii mele, Sanda Șora, care nu a putut veni din motive de sănătate. Nu aș venit să țin acest discurs, acestă prelegere, dacă nu m-aș fi simțit obligat să fac lucrul ăsta. E spontană, nu am pregătit-o, am improvizat acum, dar am de spus niște lucruri care trebuie spuse, chiar dacă în cadrul ăsta au fost numai lucruri foarte frumoase aduse în spirit elevat, eu voi spune alte lucruri. Scurte. Am aflat de moartea tatălui meu cu totul întâmplător, și anume o cunoștință a surorii mele a citit pe Facebook că a murit tatăl meu.

Eu locuiesc în Germania. Și atunci sora mea, sâmbătă seară, mi-a spus că a murit tatăl nostru. Deci nu am fost înștiințat că a murit, am aflat întâmplător. Relația noastră, a familiei noastre cu tatăl nostru a fost sistematic împiedicată în ultimii 10 ani. Nu am putut lua legătura cu el nici telefonic, nici prin mail, a fost blocată. Nu puteam să dau telefon să vorbesc cu el, eram cenzurat. Am încercat de nenumărate ori în acești zece ani să iau contact cu el, nu am putut. Acum trei ani am făcut o chestie specială: am venit neanunțat când erau demonstrațiile din august, din 2019, am venit spontan și acolo, practic, în piață, am vorbit cu tatăl meu și până la urmă, printr-o minune, am reușit să ne întâlnim de două ori într-un local, nu acasă.

Și acolo am vorbit și a fost destul de bine ce am vorbit și am sperat că relația se va normaliza și că voi putea vorbi din nou, normal, la telefon, personal, cu tatăl meu care acum trei ani era lucid, se putea vorbi foarte bine cu el. După vreo două săptămâni, când m-am întors în Germania, am dat telefon să văd ce mai faci, cum îți merge.... Imposibil, nu am mai putut vorbi cu el.", a declarat Tom Șora, relatează stiripesurse.ro.

Reamintim că Mihai Șora s-a stins în cursul zilei de sâmbătă, la vârsta de 106 ani. Anunțul decesului a fost făcut de către soția acestuia, Luiza Palanciuc, pe pagina oficială de Facebook a filosofului: "Iubitule, ai fost fericire pură: nu doar un om frumos, ci Frumusețea însăși, credința, nădejdea și dragostea, cum spune cuvântul apostolic. Și niciodată nu-ți voi fi îndeajuns de recunoscătoare pentru tot ce mi-ai dăruit timp de aproape două decenii. Tu m-ai scos de pe șinele destinului meu și m-ai legat ireversibil și armonios de al tău, cu o grație de care numai tu erai capabil și pe care nu mulți pământeni o pot cuprinde cu mintea sau cu inima. Încă nu știu cum va arăta ziua de mâine, nici toate cele care vor urma.

E dincolo de puterea mea de acceptare. Unii oameni ar trebui să trăiască veșnic – nu numai în Rai, unde, negreșit, tu vei sta, ci și pe punctul acesta albastru, boțul de apă și humă care plutește în spațiu și pe care opt miliarde de alte făpturi omenești – dar niciuna ca tine – conviețuiesc, se ceartă sau se iubesc, se războiesc ori își sunt – unele, altora – sprijin. E frig fără tine, iubitule. Aziul", a scris Luiza Palanciuc, în mediul online.