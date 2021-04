Discuția dintre Jador și Robert Ionescu, după ce faimosul a plecat de la Survivor România: ”El a fost lângă mine și m-a ajutat în viața mea...”

In articol:

Jador a părăsit competiția Survivor România 2021 din motive medicale. ”Faimosul” este prieten bun cu un fost concurent de la Puterea Dragostei, Robert Ionescu, cu care a luat legătura imediat după ce a părăsit concursul din Dominicană. Robert este cel care a dezvăluit ce a vorbit cu artistul, mentionând și faptul că îl va aștepta la aeroport.

„Am evitat să mai vorbesc despre subiect pentru că mulți oameni am văzut că înjurau, criticau. Întotdeauna i-am luat apărarea, pentru că eu știu că el a fost lângă mine și m-a ajutat în viața mea cu niște chestii pe care mulți nu le știu și știe mult despre mine și invers. Am vorbit cu el, pe videocall..sâmbătă trebuia să plec la Hunedoara, dar mi-am anulat planul ca să merg să-l aștept pentru că mi-a zis că sâmbătă după amiază aterizează. Și ăsta a fost ceea ce v-am transmis acum. Să fiți sănătoși și oameni buni cu toții”, a spus Robert, pe contul lui de Tiktok, după ce a răspuns la întrebarea unui internat.

Ce spunea Robert Ionescu despre participarea la Survivor România

” Am fost întrebat de ce nu merg la Survivor sau de ce nu m-am înscris. Ei bine, să vă spun adevărul, J ador, înainte să plece, când a aflat că o să meargă la Survivor, m-a înterbat dacă aș vrea să mă propună la Survivor. Adică să mă duc să dau probe... Eu am spus că nu aș vrea, momentan, pentru că în ianuarie am avut programare la tatuaje, și după ce te tatuezi nu ai voie la soare...

Eu nu m-am gândit că pe TikTok vor face atât de multe vizualizări aceste întrebări ale voastre, au ajuns în trending multe întrebări despre Survivor... Oamenii mă vedeau acolo.

Eu nu m-am înscris inițial, dar după ce au venit toate aceste solicitări, acum 3 zile m-am înscris pe site. Știu că, probabil, este prea târziu dar am înțeles că aceste TikTok-uri au ajuns la alți oameni și am înțeles de la domnul care se ocupă de mine că aș fi în vizor când iese cineva. Acum, eu nu știu ce să vă zic, nu vreau să mint, știți ce fel de om sunt, niciodată n-aș minți”, spunea fostul concurent de la Puterea Dragostei, în urmă cu ceva timp.