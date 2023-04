Discuția halucinantă pe care ar fi avut-o Dan Diaconescu cu una dintre minorele pe care ar fi agățat-o. Este ireal ce a rugat-o să facă pentru el: „Așa, fetița mea, să mă asculți în viață, da? Că o sa ai mult de câștigat”

In articol:

Ies la iveală detalii halucinante în cazul lui Dan Diaconescu! Acesta a fost reținut de oamenii legii pentru că ar fi întreținut relații intime cu 2 tinere gemene, care la momentul respectiv erau minore. De asemenea, recent, a apărut și o discuție pe care jurnalistul ar fi avut-o cu una dintre adolescente, în timpul unei întâlniri.

De precizat este că, discuția a fost înregistrată cu un telefon care a fost ascuns printre niște jucării de pluș. Aceste stenograme au apărut în spațiul public odată cu motivarea deciziei instanței de judecată din Constanța, care l-a plasat pe Diaconescu în arest la domiciliu în dosarul în care este acuzat de act sexual cu minori în formă continuă și folosirea prostituției infantile în formă continuată.

Într-una dintre înregistrări, afaceristul încearcă să o convingă pe una dintre minore că dacă îl va asculta, aceasta ”va avea multe de câștigat în viață”.

„Dan Diaconescu: Ziceam...fetei ăsteia...să nu îi spui numele meu real.

XX: Păi nu i-am spus.

Dan Diaconescu: Spune-i că mă cheamă Cristi. Mă auzi ce spun? Că mă cheamă Cristi. Sau dacă te întreabă.

XX: Da, ea vine la mine la 10.

Dan Diaconescu: A, ok, dar să stea până mai târziu.

XX: Da, da, da.

Dan Diaconescu: Și ce am mai vrut să spun...asta, să nu îi zici de mine, cum mă cheamă și asta, știi? Bine? Să păstrăm misterul, da? Așa, fetița mea, să mă asculți în viață, da? Că o sa ai mult de câștigat.

XX: Da, iubirea mea.

Dan Diaconescu: Dacă nu m-ai ascultat până acum, măcar de acum încolo...

XX: Da, sufletul meu. Hai că de-abia aștept să vii. Să ne dezlănțuim...puterile.

Dan Diaconescu: Mi-e dor de tine. Ai avut mă și tu vreun o****m ceva? Nici n-ai simțit nimic aseara.

XX: Aseară? Eram forță rău.

Dan Diaconescu: Ce erai? Forță? Ce nebună ești.

XX: Hai, că te aștept și în seara asta pentru runda a doua.

Dan Diaconescu: Pentru runda a doua...dar lasă-mă că...auzi, știi ceva? Vezi că nu mai avem din alea deloc...baloane d-alea.

XX: Se cumpără, se cumpără.

Dan Diaconescu: Păi se cumpără dar eu nu pot să cumpăr, nu pot să mă duc la benzinărie să cer așa ceva.

XX: Lasă că ne descurcăm noi.

Dan Diaconescu: Fă și tu rost de undeva.

XX: Fac, fac.

XX: Bravo, viața mea.”, se arată într-una dintre stenograme.

Ce i-a cerut Dan Diaconescu uneia dintre minorele gemene

De asemenea, Dan Diaconescu a continuat să păstreze legătura cu una dintre minore, iar acesta chiar i-a cerut să-i facă cunoștință cu o altă adolescentă, cu o singură precizare, aceea să fie virgină.

Adolescenta i-a spus că are o prietenă care ar îndeplini ”condiția” și care avea vârsta de 16-17 ani la momentul acela, însă afaceristul nu a fost deranjat de acest aspect, ba chiar a continuat să ceară informații despre aceasta.

„Dan Diaconescu: Te-ai interesat și tu de ce te-am rugat aseară?

XX: O să mă interesez, o să vorbesc cu o prietenă.

Dan Diaconescu: Dar știi tu că mai e sau ce?

XX: Dar tu vrei virgină, virgină?

Dan Diaconescu: Normal, ce înseamnă, virgină doar pe jumătate sau ce?

XX: Am o fată, dar are 15 ani.

Dan Diaconescu: Păi da...legal, știi cum se zice.

XX: 16,17...ei, da.

Dan Diaconescu: Cine este? O cunoști de mult sau?

XX: Da, o cunosc de mult.

Dan Diaconescu: Păi și unde trăiește?

XX: În Techirghiol, are vreo 16 ani. Ce mi-e 16, ce mi-e 17?

Dan Diaconescu: Știu, mă, dar să facem cunoștință cu ea întâi, nu vrei?

XX: Păi hai vino în seara asta la mine să vorbim.

Dan Diaconescu: Păi și poți să o aduci și pe ea?

XX: O sun.

Dan Diaconescu: Ia sună. Și sună-mă înapoi.

XX: Bine hai pup, pa.

Dan Diaconescu: Ai poză cu ea? Obține și tu o poză.

XX: Da, am poză.”, a mai fost una dintre discuții.

De asemenea, în referatul procurorilor se arată că, de fapt, Diaconescu ar fi fost filmat în timpul unei întâlniri, atunci când una dintre minore ar fi ascuns într-un alt dormitor telefonul său mobil, care avea camera video pornită. Adolescenta a lăsat telefonul pe un raft, printre animalele de pluș:" Ziua următoare, XX l-a chemat iar pe numitul Dan Diaconescu în apartament, pentru a întreține relații sexuale contra sumei de câteva sute lei şi o cutie de ciocolată, pe care le-a primit de la acesta, dar anterior sosirii numitului Dan Diaconescu, **** a ascuns în alt dormitor telefonul său mobil, care avea camera de înregistrare video pornită, pe un raft, printre animale de pluș, în dreptul unui iepuraș roz din pluș. După plecarea numitului Dan Diaconescu, au verificat imaginile surprinse de camera video a telefonului lui****, ocazie cu care martorul a observat că XX întreținea relații sexuale cu clientul său".

Dan Diaconescu [Sursa foto: Inquam]