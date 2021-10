Discuție aprinsă în platoul "Bravo, ai stil! Celebrities". Viviana Sposub, deranjată de felul în care Otniela a justificat votul acordat Mădălinei Pamfile: "Eu cred că ea voia să îi plătească cu aceeași monedă"

In articol:

Lupta pentru marele premiu devine din ce în ce mai aprigă la "Bravo, ai stil!". O discuție aprinsă a avut loc între Otniela Sandu și Viviana Sposub, după ce frumoasa blondină a argumentat că nu a votat-o pe șatenă la eliminare din cauza relației de prietenie.

Citeste si: Nicoleta Dragne și Mădălina Pamfile, față în față la Bravo, ai stil! Celebrities. Cele două concurente au împărțit același bărbat

Viviana Sposub, deranjată de felul în care Otniela a justificat votul acordat Mădălinei Pamfile

În gala eliminatorie, Otniela a ales să îi acorde votul spre eliminare Mădălinei Pamfile, însă atunci când a venit momentul să își justifice alegerea, vedeta a susținut că nu a avut pe cine să numească, din cauză că are o relație apropiată cu Viviana în afara competiției.

Otniela Sandu [Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Acest lucru a scos-o din sărite pe iubita lui George Burcea, care a considerat că tovarășa ei de competiție a vrut să scape de responsabilitate și a pus astfel votul dat pe seama prieteniei lor: "Eu cred că ea voia să îi plătească cu aceeași monedă Mădălinei, pentru că și Mădălina o nominalizase și ăsta a fost momentul oportun. Când a fost pusă să justifice, a argumentat scoțând în față relația pe care noi o avem în afara show-ului. În prima ediție eliminatorie nu a justificat la fel, a spus că ține cont de stil, doar de aspecte stilistice.", a răbufnit Viviana, în platoul "Bravo, ai stil!". "Nu înțeleg de ce Viviana a ținut să menționeze episodul de la prima nominalizare, pe care am și explicat-o, am vorbit după cu ea." , a adăugat indignată Otniela.

Viviana Sposub și Otniela Sandu [Sursa foto: Captură KANAL D]

"Tu ai vrut să o nominalizezi pe Mădălina"

Discuția celor două nu s-a oprit aici, iar totul a luat o întorsătură neașteptată, căci Viviana Sposub a acuzat-o pe Otniela, într-un final, că a avut drept scop, de fapt, elliminarea Mădălinei Pamfile:

"Viviana: Părerea mea este că în această ediție eliminatorie tu ai vrut să o nominalizezi pe Mădălina și pentru a te justifica în fața noastră, ai spus că ai băgat pe considerente de prietenie și atunci mi s-a părut că justificarea ta nu trebuia să mă implice pe mine.

Citeste si: Cine este Nicoleta Dragne de la Bravo, ai stil! Celebrities 2021. Noua concurentă a făcut ravagii la prima apariție: „În niciun sezon, nimeni nu a făcut asta!”

Otniela: Dacă era o problemă, Viviana putea să îmi spună înainte să votez. Eu înainte am spus că nu o să votez Carmen și Viviana. Nu am dat nicio explicație, nu am zis nimic. Am zis că o să aleg între Anda și Mădălina. Eu nu am specificat după că am votat așa de prietenie.", au continuat cele două să se contrazică, în fața juraților.