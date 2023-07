Disperarea unui tată! Au trecut 43 de ani de când Ion își caută fiicele gemene, dispărute fără urmă la naștere, chiar din spital

In articol:

În urmă cu 43 de ani, Ion și soția lui au devenit părinți de gemene, dar din păcate, cei doi nu s-au bucurat niciodată de fetițele lor, asta pentru că la câteva zile după naștere, micuțele au dispărut fără urmă și fără chiar și părinții să știe ceva despre ele.

Bărbatul susține că a mers să scoată certificate de naștere pentru fiicele lui și după o săptămână urma să fie externată si soția sa. Totuși, atunci când a mers la spital pentru a-și lua acasă partenera și copiii, i s-a spus că, de fapt, fetele lui au dispărut.

„M-am dus la primărie și am scos certificat de naștere(...) În ultima zi, m-am dus să vorbesc cu nașii, ca să mă duc să îmi iau copiii acasă, urma să fie externată. Le-am luat îmbrăcăminte și pe la ora 23 m-a sunat de la spital și mi-a spus că au dispărut copiii. Au fugit de nebun și cum am ajuns acolo, am găsit-o pe nevasta mea căzută jos, leșinată”, a povestit Ion, la Acces Direct.

Ion îi acuză pe angajații spitalului de dispariția fiicelor lui

Ion este convins că dispariția gemenelor lui nu a fost o pură întâmplare sau ghinion, ci totul ar fi fost pus la cale de către angajații spitalului, care ar fi făcut în așa fel încât fetele să dispară, pentru a fi vândute ulterior.

„Nu mai avea banderola pe mână(...) Și nu mai exista niciun copil. Am căutat doctorul, am anunțat poliția. Când a venit poliția, l-au luat pe doctor și au spus că a făcut chiuretaj. Ei au făcut ca să dispară copii(...) Eu aveam actele, dar i-au dispărut ei din geantă. Am auzit că i-a spus unui doctor că trebuia măcar una să îi fi lăsat”, a mai spus bărbatul, în cadrul aceleiași emisiuni.

Ion [Sursa foto: Captură Acces Direct - Antena Stars]