Dispută de proporții în platoul "Bravo, ai stil". Carina și Andreea și-au aruncat cuvinte grele: "Ea a fost violentă în cuvinte, m-a și jignit"

Deși sunt la primele ediții ale sezonului 8 "Bravo, ai stil", cele 10 concurente încep să își arunce cuvinte grele, iscându-se adevărate scandaluri. De această dată, protagonistele unei discuții mai aprinse au fost Carina și Andreea, care nu s-au abținut și au spus totul clar și răspicat, chiar în fața camerelor.

Carina și Andreea, dispută în platoul "Bravo, ai stil"

În data de 2 martie," Bravo, ai stil" a revenit pe micile ecrane cu cel de-al optulea sezon în care 10 concurente se luptă pentru a câștiga titlului de cea mai stilată femeie din România. Totodată, disputele și cuvintele jignitoare au început să apară, concurentele spunând totul pe față, fără perdea.

În cea de-a patra ediție, Carina și Andreea au fost personajele principale ale unei adevărate scene. Cele două și-au aruncat cuvinte dureroase, fără pic de abținere. Carina i-a atras atenția Andreei că nu prezintă pic de educație în fața juraților, întrucât în momentul în care Maurice Munteanu îi comenta ținuta, aceasta se uita în cameră, admirându-se, fără să îl asculte pe jurat. De aici, Carina a dedus faptul că tânăra nu este educată și poartă o mască.

Andreea nu a ezitat și a ripostat, atacând-o pe colega sa, spunând că nici măcar nu o știe și nu au stat prea mult la discuții înainte, motiv pentru care nu se poate pronunța în legătura cu personalitatea sa. Este sigură, însă, că odată cu trecerea timpului Carina va începe să o cunoască cu adevărat și doar atunci își va putea face o părere despre ea. Mai mult decât atât, Andreea a subliniat faptul că tânăra a fost violentă în cuvinte și a jignit-o.

Carina și Andreea, dispută în platoul Bravo, ai stil [Sursa foto: Captură KANAL D2 - Bravo, ai stil]

“ Carina: La un moment dat ți-a făcut și Maurice observație.

Andreea: Da, el e cel mai în măsură să îmi facă observație.

Carina: Eu nu ți-am făcut observație, doar mi-am spus punctul de vedere. Maurice vorbea cu tine, iar tu te uitai la cameră.

Andreea: Îl ascultam, stai liniștită.

Carina: Nu-l ascultai. E lipsa de educație, ca să știi!

Andreea: Carina, te rog frumos! Nu intra în subiecte pe care nu le poți susține! Ce educație, despre ce educație vorbești?

Carina: Când cineva vorbește cu tine trebuie să te uiți la el și să-l asculți, nu te uiți la tine, să te aranjezi!

Andreea: Ai zis că eu port o mască.

Carina: Da, iți ascunzi adevărata personalitate.

Andreea: Mamă, dar tu de unde mă cunoști, mai ales că nici n-am vorbit cu tine.

Carina: Draga mea, sunt chestii pe care le transmiți, nu neapărat prin cuvinte.

Andreea: Ea a fost violentă în cuvinte, m-a și jignit, pur și simplu m-am dus la ea, am vrut să vorbim și s-au întâmplat toate astea într-un timp foarte scurt. Am decis să mă retrag, mi-a zis că nu am educație. Nu mi se pare normal ca un om cu care nu ai vorbit și care nu te cunoaște să îți pună anumite etichete, dar na, eu consider că timpul va trece și ea mă va cunoaște cu adevărat”, a fost conversația celor două concurente în cadrul emisiunii" Bravo, ai stil", pe Kanal D2.

