Divele au dat start la vacanță! Cum se distrează Loredana Chivu și Simona Trașcă pe litoral: "Ne simțim bine în orice situație" | EXCLUSIV

In articol:

Vara a început în mare stil pentru Loredana Chivu și Simona Trașcă. Cele două prietene au dat starul distracției, dar și relaxării, iar destinația a fost litoralul românesc.

WOWbiz.ro are, în exclusivitate, toate detaliile!

Cele două prietene s-au bucurat de zilele de vacanță și i-au ținut la curent cu tot ceea ce fac și pe fanii din mediul online. Simona Trașcă a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a povestit tot. Deși vremea nu a fost așa cum s-ar fi așteptat, vedeta mărturisește că au prins totuși soare ca să se bronzeze așa cum își doreau.

Simona Trașcă și Loredana Chivu, vacanță pe cinste la malul mării

În ciuda vremii, divele au încins litoralul. Vedetele au ales o cazare exclusivistă și s-au bucurat de razele soarelui. Nu a lipsit nici distracția, iar Simona Trașcă ne-a povestit cum le-a venit ideea.

Citește și: Sânziana Buruiană vrea să se lanseze în afaceri cu divorțuri! Sexy blondina a găsit o metodă prin care să transforme despărțirile în petreceri de lux| EXCLUSIV

"A zis Lore hai să mergem și noi prima dată pe anul acesta la mare, pe litoralul românesc, dar nu ține vremea cu noi. Ea a zis hai să mergem să ne bronzăm și am plecat.

Vremea nu este chiar așa cum ne dorim noi, a mai ieșit soarele, dar nu e așa cum am fi vrut. Stațiunea e superbă, au făcut multe locații foarte frumoase. Parcă am avut impresia că suntem pe undeva, nu știu unde, dar clar nu în România. Este foarte frumos.

Nu am găsit nimic care să nu ne placă. Oricum am venit amândouă și noi de distrăm și ne simțim foarte bine în orice situație", a povestit Simona Trașcă, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: „Sunteți bolnave. Sunați un psiholog”. Logodnica lui Culiță Sterp nu a mai suportat și a spus lucrurilor pe nume, fără a sta prea mult pe gânduri- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Putin a făcut anunțul momentului. A recunoscut un lucru halucinant- stirileprotv.ro

Simona Trașcă [Sursa foto: Instagram]

Simona Trașcă, planuri mari de vacanță

Sezonul estival abia a început, iar Simona Trașcă ne-a povestit ce planuri de vacanță și-a făcut momentan. Vedeta și-a planificat călătoriile și urmează să plece în mai multe excursii, atât la noi în țară, cât și peste graniță.

Citește și: "Doctorii ne-au spus să ne pregătim de înmormântare". Simona Trașcă, mărturii cutremurătoare despre minunea pe care a trăit-o în urmă cu mai bine de 10 ani| EXCLUSIV

Pe litoralul românesc sigur va mai reveni, mai ales că distracția de la Mamaia nu se compară nici cu unele dintre cele mai cunoscute cluburi străine.

"Avem multe planuri așa de vacanță. Mai mergem și la noi, pe litoralul românesc, dar o să plecăm și în alte țări", a spus Simona Trașcă, pentru WOWbiz.ro.

Loredana Chivu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Theo Rose a devenit mămică! Care sunt ultimele informații despre copilul vedetei- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 15 iunie 2023. Este sărbătoare cu cruce neagră joi! Ce nu ai voie să faci în această zi sfântă?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Va rog sa nu se exagereze in aceasta directie!" Lidia Roba, scoasa din sarite pe o retea de socializare- radioimpuls.ro

Simona Trașcă, totul despre vacanța la Monaco

La începutul lunii mai, Simona Trașcă s-a răsfățat cu o vacanță pe cinste la Monaco, acolo unde a mers împreună cu o prietenă. Vedeta le-a povestit la acel moment jurnaliștilor WOWbiz.ro cum a ales destinație, dar și cum i s-a părut una dintre cele mai exclusiviste destinații din Europa.

Citește și: Simona Trașcă, toate detaliile din scandalul facturilor la energie electrică: "Este o bătaie de joc. Vreau să plătesc doar ce am consumat"| EXCLUSIV

"La prețuri mi s-a părut că eram la Mamaia, numai că am fost la Monaco. Ceea ce mă face să mai merg și cu altă ocazie. Ne-am plimbat, nu am prins vreme frumoasă. Nu ne-am orientat bine pentru că nu este sezon și am fost cu o prietenă, noi credeam că este mai cald acolo ca aici și nu a fost să fie, dar ne-am relaxat. Amândouă aveam nevoie să mergem. Eu simțeam nevoia să mă detașez, ea era după o despărțire și a fost perfect, în afară de faptul că nu a fost vreme de plajă, iar eu asta mi-am dorit foarte mult.

Am zis că vom mai merge când este sezon pentru că ne-a plăcut foarte mult. Nu prea mai simt nevoia așa mult de mare la noi, cum mergeam eu înainte.

În fiecare weekend eram la mare, de când începea sezonul și până se termina. Acum simt nevoia să plec și prin alte destinații. Să vizitez, să mă plimb și am rămas chiar surprinsă că prețurile sunt ca la noi. Mă așteptam să fie mult mai piperat, dar a fost ok", povestea Simona Trașcă, în urmă cu câteva săptămâni, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!