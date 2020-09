In articol:

Cornel Ilie și soția sa, Eliza s-au căsătorit în 2015 și au împreună doi copii foarte frumoși. Între cei doi nu mai există sentimente de iubure, așa cum fanii au dedus din mesajul artistului, așa că au decis să ăună capăt mariajului, cu promisiunea că vpr avea grijă de cei doi copii împreună.

Citeste si: Bat clopote de nuntă pentru Cleopatra Stratan și Edward Sanda: „Este femeia vieții mele și...”

Vestea a căzut ca un trăsnet pentru fani și apropiați, mai ales că cei doi și-au ținut mereu la distanță de ochii presei relația.

Citeste si: Compozitorul Petre Magdin, la un pas de a fi ucis de hoți în propria casă! - evz.ro

Cornel Ilie a ales să dea vestea chiar el pe contul lui de Instagram.

Citeste si: Ce nu mai au voie să facă elevii la școală! Noi reguli pentru noul an școlar

Cornel Ilie de la Vunk și soția sa și-au spus ADIO după cinci ani de mariaj

Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, a anunțat în urmă cu puțin timă că el și soția sa nu mai formează un cuplu. Au decis să-și spună „ADIO” într-un mod amiabil, ba mai mult, au făcut și o fotografie prin care le-a arătat fanilor că există prietenie după o despărțire.

Citeste si: Roxana Blagu (ex-Trident), în lacrimi de ziua fiicei sale: „Suntem două străine”

„Din “Poveste” a rămas “O veste”:

De-a lungul timpului oamenii au făcut ca termenul “divorț” să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel: eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu.

Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață.

Am devenit mai puternici și mai curajoși unul prin celălalt.

Vom continua să ne creștem copiii cu aceeași dragoste și grijă, arătându-le toate frumusețile vieții, bunătatea față de ceilalți și învățându-i curajul de a face alegerile importante, la timpul lor.

Ne vom ajuta mereu, rămânem aceiași prieteni buni, dar și aceleași persoane discrete cu viața lor personală.

Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect.

Vă mulțumim că înțelegeți această alegere.

Există dragoste după iubire.



Fotografia este făcută azi, puțin mai devreme”, este mesajul scris de artist pe Instagram în urmă cu puțin timp.