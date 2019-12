Dezvăluire șocantă la câteva luni de la terminarea celui de al treilea sezon de la Exatlon! Irina Postolea, una dintre cele mai îndrăgite ”războinice” din concurs, ieșită din competiție din cauza unei accidentări, a recunoscut că, la revenirea în țară, a luat o decizie decisivă în viața ei de cuplu!

Irina Postolea, declarații șoc despre divorț! ”Nimeni nu a știut”

Irina Postolea, o sportivă de top în judo, a pus capăt relației pe care o avea cu soțul ei pe considerentul că ”într-o căsnicie, ea nu mergea pe premisa că în casă, cântă cocoșul, ci într-un mariaj, ambii parteneri, trebuie să fie egali”.

Irina avea să detalieze, în premieră pentru WOWbiz.ro, tot ce s-a întâmplat în viața ei în ultima vreme. ”Nimeni nu a știut, dar eu am divorțat, atunci când am revenit de la Exatlon. Mulți poate se gândesc că, după show, am văzut situația mea de acasă într-un mod diferit și, de aceea, am hotărât să mă despart! Însă, nu este deloc așa. Nici gând. Experiența din Republica Dominicană m-a întărit ca om, dar nu m-a schimbat ca femeie”, a dezvăluit ”războinica” la emisiunea ”Ștafeta mixtă”.

Irina Postolea a vorbit despre relația cu soțule ei. ”În ultimii doi-trei ani, nu am avut chiar aceleași concepții despre viață”

”Adevărul este acela că eu și soțul meu aveam o legătură mai dificilă de foarte mult timp și, la întoarcerea în țară, m-am decis să depun și actele, să terminăm totul. Așa am văzut eu situația noastră. Nu a fost să fie să rămânem împreună până la finalul vieții! Poate că, de-a lungul timpului, am avut lucruri în comun, dar în ultimii doi-trei ani, nu am avut chiar aceleași concepții despre viață”, a mai comentat Irina Postolea la emisiune.

Irina Postolea a divorțat după Exatlon! Ce vedetă din competiție a mai făcut acest pas

Irina Postolea a divorțat după Exatlon, la fel cum s-a întâmplat, recent, și cu Mădălina Vlad, fostă Predoi. ”Faimoasa” a vorbit în exclusivitate pentru WOWbiz.ro despre ruptura care s-a produs în viața ei, mai exact despărțirea de Flavius, bărbatul care i-a fost alături peste șapte ani. Decizia, așa cum a declarat și fosta concurentă, a fost luată de comun acord și separarea s-a produs după Exatlon Cup 2019. ”Eu și fostul meu soț am crescut împreună, am fost împreună de mici, ne-am iubit, dar, de ceva vreme, nu mai mergeam pe același drum. Când m-am întors din Dominicană, m-am decis să pun capăt căsniciei...Hotărârea era luată de ceva timp în interiorul meu și am zis să acționez. Nu a fost ușor pentru mine, dar din fericire, am reacționat amândoi ok, ca și prieteni”, a spus Mădălina la ”Ștafeta mixtă”.