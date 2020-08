Ioana Picoș și Mihai Făgădaru, divorț cu scandal

Ioana Picoș și Mihai Făgădaru își aduc acuzații grave. Cei doi au împreună doi gemeni, iar de când actrița a luat hotărârea de a intenta divorț, aceștia nu se pot pune de acord în privința copiilor.

Scandal în fața unei biserici

Mai mult, Mihai Făgădaru a surprins-o pe mama copiilor lui cu noul iubit, în fața unei biserici. Conform unui filmuleț făcut public de Cancan.ro, preotul-aspirant a acuzat-o pe actriță că îi îngrădește dreptul de a-și vizita gemenii.

Fără să țină cont de faptul că se află în fața unei biserici, cei doi s-au contrat pe tema copiilor. Mai mult, Mihai Făgădaru n-a ratat ocazia și l-a luat la un șir de întrebări pe iubitul actriței.

„Cu tine mă înșală nevastă-mea? De ce ai procedat așa? Nu aveai alte femei? Prietene, vreau să înțeleg, pentru că eu trăiesc un iad. Ai făcut preacurvie cu soția mea. Eu voiam să fiu preot. Ai făcut preacurvie cu soția mea și cu mama copiilor mei. Cum puteți să veniți la biserică? Eu am câștigat copiii prin proces și am venit să îmi văd copiii. Tu te-ai băgat pentru că mi-ați răpit copiii”, i-a reproșat Mihai Făgădaru iubitului actriței.

Nici cu Ioana discuția nu a fost mai liniștită. Cei doi soți s-au acuzat reciproc în fața lăcașului de cult. Scandalul dintre cei doi s-a încheiat, după ce în zonă și-a făcut apariția echipajul de poliție, solicitat de Ioana.

„Este un strigăt de ajutor”

Chiar dacă instanța de judecată nu s-a pronunțat cu privire la desfacerea căsătoriei, Ioana Picoș și soțul cu care se află în proces de divorț se luptă pe toate fronturile pentru custodia copiilor.

Mihai Făgădaru spune că actrița nu ține cont de decizia instanței de judecată, care a a stabilit un termen clar de vizitare și preluare a celor doi minori de către tată.

„Acesta este un apel al unui tată care își caută copiii. Ai mei. Este un strigăt de ajutor, pentru că toate celelalte soluții n-au avut rezultat (discuții personale, mediere, duhovnic, judecată). Deși am fost umilit public prin anunțul divorțului și motivul mincinos, am tăcut si am îndurat calomnierea mea și parțial oprobriul public. Dar nu voi tolera niciodată abuzul împotriva copiilor mei! Iar alienarea parentală și sechestrarea minorilor este un abuz! Nu mă interesează imaginea mea publică, mă interesează ca acești copii minunați să aiba dragostea tatălui lor. Mi-aș fi căutat copiii până la marginea pământului.



Sunt cel mai fericit tătic, dar care nu are parte de copiii lui. Să știți că durerea unui tată doare la fel. Știu, rufele se spală în familie, dar…CARE FAMILIE? Dacă de vocea rațiunii, de vocea justiției, nu ascultă, poate de rușine și de opinia publică va asculta. Este de neînțeles pentru mine de ce Ioana Picoș predică public virtutea familiei, dar nu o practică! Constat cu multă durere că își ratează viața jucând doar roluri de: soție, mamă, activistă pro viață/ pro familie.

Așa cum m-a înșelat pe mine, așa a reușit să înșele o țară întreagă, din păcate. Singura ei șansă de salvare este să lase măștile și să caute ajutor de specialitate pentru evidentele tulburări de personalitate de tip narcisic. Îmi doresc să se echilibreze pentru că iubirea mea, deși trădată, îi dorește binele, dar mai mult, pentru că acești copii trebuie să aibă o mamă echilibrată psiho-emoțional.

Am câstigat în instanță două procese pentru custodie comună, dar Ioana Picoș NU a respectat NICIODATĂ Hotărârea Judecătorească! Mi-am văzut copiii sporadic numai când, cât și cum a vrut ea.



N-am avut Paște, Crăciun sau zi de naștere cu copiii mei, iar în ultimele luni, de la începutul pandemiei, mi-am văzut copiii numai în genunchi, prin zăbrelele gardului, aceștia fiind «prizonierii»unei mame iresponsabile.

Dacă a ales să trădeze această familie și jurămintele de la nuntă și alege să joace în altă piesă, cu un alt «actor», este alegerea ei, patologia ei, dar copiii mei NU vor face figurație în această mizerie cu iz de adulter.

Nu vreau sa creez o telenovelă, că m-am săturat să trăiesc una! Nu vreau să fac un serial din drama mea și a copiilor. Vreau doar să fie OM! Și să conștientizeze CĂ TOATE DECIZIILE EI mi-au afectat copiii la nivel psiho-emoțional! Iar aceste efecte se vor vedea în timp. Iar toate aceste abuzuri trebuie să înceteze! Prin această acțiune publică, vreau să o determin să devină mama pe care copiii noștri să o poată iubi și respecta!

Este evident că nu am dorit denigrarea ei publică, din moment ce dovezile sunt vechi. Totul a culminat când efectiv nu mi-a mai fost permisă vizitarea sau preluarea copiilor,conform deciziei judecătorești!”,este mesajul disperat al lui Mihai Făgădaru.

Cum se apără Ioana Picoș

Ioana Picoș se află în proces de divorț de soțul preot

Actrița își acuză soțul cu care se află în proces de divorț că a fost agresiv. Ea spune că asta ar fi în realitate motivul separării.

„Întrucât sunt persoană publică și în acea postare a lipit videouri și poze care deformează adevărul, mă văd obligată să clarific aceste aspecte. Eu și Mihai nu mai trăim împreună din anul 2018. Motivul principal fiind acela că este agresiv și violent.

În acest sens, am certificat medico-legal întrucât abuzurile s-au întâmplat în repetate rânduri, de față cu copiii și cu alte persoane. Am considerat că așa ceva nu trebuie să existe într-o relație, iar copiii nu trebuie să fie martori la astfel de scene pentru că erau traumatizați de ceea ce vedeau. În acest sens am dovezi și martori care vor expune totul în instanță.

Cu toate acestea, el, din 2018, a văzut săptămânal copiii (și în acest sens există poze cu el și copiii și martori care vor da mărturie în instanță că acesta este adevărul, cu dovadă cronologică la fiecare mesaj și poză). Ulterior, am făcut o convenție între noi doi, de față cu avocații noștri, prin care am stabilit un program de vizită și am convenit ca Mihai să dea copiilor suma modică de 400 de lei pe lună pentru că nu dăduse niciun leu pentru propriii lui copii până atunci. Deși eu am respectat convenția (lucru care poate fi verificat de decizia instanței care a ajuns la această concluzie), el nu a dat copiilor niciun ban din 2018 până în prezent.

A dat, în 2 ani, o singură dată 400 de lei! Îi cresc singură, împreună cu mama mea. Haine, hrană, jucării, totul, este susținut financiar de mine și mama. Motiv pentru care am fost nevoită să apelez la instanță pentru a-l determina să le plătească copiilor pensie de întreținere. Trebuie să precizez că nici până astăzi, deși am decizia instanței (executorie), Mihai încă nu a dat niciun ban pentru copii deși din salariul de 4.000 de lei net aș crede că ar trebui să poată găsi niște bani pentru traiul copiilor despre care spune că îi pasă!

Acțiunea de divorț a fost introdusă în anul 2019, prin urmare, noi de doi ani nu mai trăim împreună și de un an suntem în proces de divorț. Deci, ce adulter?!…

Motivul pentru care Mihai nu s-a făcut preot din 2014 până în 2018 când ne-am despărțit în fapt, e simplu: trebuia să-și dea examenul de capacitate. În 4 ani avea tot timpul, dacă era o prioritate”, a fost mesajul postat de Ioana, pe pagina de Facebook.