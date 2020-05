In articol:

Irinel Columbeanu și Monica Gabor au divorțat în 2011, după aproape cinci ani de căsnicie. La acel moment, Irinel era un afacerist pe val, cu o avere estimată la 50-60 milioanede euro și cu o reședință luxoasă, vila de la Izvorani. De atunci, Irinel s-a aflat pe o pantă descendentă, iar în prezent se află într-o situație disperată. Banca la care milionarul a făcut în trecut un împrumut de 5,5 milioane de euro, l-a executat silit pentru că nu și-a mai plătit rata, iar Irinel a rămas fără vila de la Izvorani. (citește despre iubita lui Irinel cu 40 de ani mai tânără decât el)

Astfel, potrivit playtech.ro, vila de lux din Izvorani a fostului milionar, Irinel Columbeanu este acum scoasă la licitație pentru suma de 750.000 de euro. Oricum, Irinel părăsise vile din Izvorani și se mutase într-un apartament dintr-un complex rezidențial.Se pare că în urma datoriilor mari pe care le avea la chirie și întreținere, Irinel Columbeanu a fost evacuat recent din complexul rezidențial unde fusese surprins alături de iubita lui. Astfel, potrivit Click, fostul afacerist figura cu o datorie la întreţinere în valoare de 1.800 de lei, iar chiria nu a mai fost plătită de două luni. Drept urmare, Irinel a fost evacuat. El a fost surprins zilele trecute la noua locuinţă, un bloc nou din zona Colentina, Bucureşti.

Irinel Columbeanu și Monica Gabor au divorțat în 2011. Valoarea vilei din Malibu s-a dublat

Monica Gabor o duce infinit mai bine decât Irinel. Ea este iubita milionarului chinez Mr. Pink, care face avere din afaceri cu băuturi energizante. Monica și Mr. Pink locuiesc într-o vilă din Malibu, lângă Los Angeles, cumpărată cu 3,5 milioane de dolari. Vila are un living imens si cinci dormitoare, un apartament pentru oaspeti, seminee, un bar, pardoseli cu incalzire, o sala pentru sauna si spa, pardoseli cu incalzire, o piscina exterioara, iar la subsol exista o vinoteca spatioasa.

Mr. Pink a facut o afacere colosala cu vila sa din Malibu deoarece piata imobiliara din America a crescut in ultima perioada, dar si pentru ca a renovat-o si redecorat-o pe interior. Mobila este in stil frantuzesc, s-au pus draperii, candelabre si tablouri pe pereti, iar piatra de rau a luat locul grinzilor din lemn. Toate aceste schimbari au facut ca vila sa valoreze, in prezent, 7 milioane de dolari pe site-urile specializate în tranzacții imobiliare.