„Doamne ce circ îmi face, ce plânsete, ce urlete” Bianca Drăgușanu, totul despre problemele cu care se confruntă înainte să plece de acasă

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul autohton. Vedeta ține legătura cu fanii ei prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde este foarte activă și nu trece o zi fără să nu posteze.

Bianca Drăgușanu: „P ur și simplu plânge după mine non stop”

Recent, aceasta s-a plâns pe contul ei de Instagram că are mare scandal înainte să plece de acasă. Se pare că nu Sofia, fiica ei, este cea care îi face aceste neplăceri.

Blondina a povestit pe rețelele de socializare că a scăpat de certurile cu fiica ei care era prea mică să înțeleagă că ea are treabă și trebuie să plece de acasă, că imediat s-a lovit de noi probleme. Bianca Drăgușanu spune că patrupedul familiei este foarte atașat de ea și nu poate pleca de acasă fără ca acesta să nu plângă după ea. Ei bine, a fost și cazul acum, când a fost nevoită să-l ia cu ea pe unde avea treabă. Ea a povestit totul pe contul personal de pe Instagram.

„Am încercat să plec de acasă și nu am putut fără această vietate, care pur și simplu plânge după mine non stop. Am scăpat de Sofia care a mai crescut și a înțeles că mami are treabă și m-am pricopsit cu vietatea asta. Doamne ce circ îmi face, ce plânsete, ce urlete.", a declarat Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Bianca Drăgușanu, jefuită într-un restaurant din Capitală

Blondina a trecut prin clipe de coșmar în urmă cu circa trei săptămâni, pe când se afla la un luxos local din zona de nord a Capitalei. Vedeta a povestit că a mers la baie și și-a lăsat telefonul mobil pe marginea chiuvetei, o clipă de neatenție a trebuit, iar mobilul ei nu mai era niciunde.

A alertat managerul restaurantului, care a făcut un apel la clienții, dacă știu ceva. Unul dintre oameni a folosit o aplicație prin care a putut localiza telefonul Biancăi Drăgușanu, care se afla la doar câțiva metri de local. Se pare că cea care l-a furat și-a dat seama imediat că nu are ce face cu el, de vreme ce era securizat cu parolă, așa că l-a aruncat într-o zină verde, în iarbă.