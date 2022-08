„Doamne, ce se întâmplă?” Cum l-a găsit Lili Sandu pe băiețelul ei, în casă? A avut un șoc: „Voia să dea cu capul de parchet”

In articol:

Lili Sandu și Silviu Țolu formează un cuplu discret al lumii mondene de mai bine de șapte ani. Relația lor a evoluat treptat, iar acum sunt și părinții unui băiețel, care le-a întregit familia.

Însă, deși se declară împliniți și fericiți, rolul de părinți nu este deloc unul ușor.

Vedeta a recunoscut de multe ori că perioada sarcinii, dar și cea de după au fost unele care au pus-o la grea încercare, doar timpul și copilul ei oferindu-i puterea de a merge mai departe.

Tomas își pune părinții la încercare

Acum, însă, când copilul a crescut și se află într-o altă etapă și problemele familiei sunt altele. În cadrul unei emisiuni TV, vedeta a povestit un episod care a șocat-o. Fiul ei fiind protagonistul principal, asta după ce a copiat comportamentul colegilor de joacă din fața blocului.

Dacă inițial s-a speriat și spune că nu înțelegea ce făcea fiul ei și cum trebuie ea să reacționeze într-o astfel de situație, ulterior, Lili Sandu și-a dat seama că nu poate decât să accepte toate stările lui Tomas.

Chiar dacă unele sunt mai periculoase ori gălăgioase, ori stresante, vedeta spune că fiul ei se află la vârsta la care nu-și conștientizează emoțiile, motiv pentru care ea și Silviu trebuie să dea dovadă de empatie, înțelegere și răbdare multă.

„Are destul de multe stări, am înțeles că este vârsta. La noi a început pe la 1 an și șase luni, dar știi cum a început? Văzând la alți copii. Jucându-se la bloc, a văzut o fetiță care se dădea cu capul de ciment, dar nu dădea tare. Și a venit în casă, s-a pus în genunchi și voia să dea cu capul de parchet. Și zic: Doamne, ce se întâmplă?. Dar trebuie să îi accept stările, e vârsta. Înainte să am copil, când vedeam lucrul ăsta (nr. un copil care face vreo criză) spuneam ”Doamne, este îngrozitor, să nu am un copil din ăsta”. Tomas face lucrurile astea, mi s-a întâmplat lucru ăsta și în vacanță, să se pună să urle. El încă nu conștientizează stările și emoțiile. Ce pot să fac? Îl iei în brațe și mergem mai departe”, a spus Lili Sandu, în cadrul unei emisiuni TV.