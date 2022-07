"Doamne! Era să mor acolo!" Marina Voica a participat la o cursă de mașini, la 85 de ani. Ce s-a întâmplat când s-a urcat la volan?

In articol:

Marina Voica a apărut într-o ipostază inedită la TV. Artista, în vârstă de 85 de ani, a acceptat propunerea lui Cătălin Măruță de a participa la o cursă de mașini. Iată ce s-a întâmplat când s-a urcat la volan!

Marina Voica: "Era să mor acolo, este o mașină groaznică!"

Marina Voica uimește din nou. Ajunsă la vârsta de 85 de ani, artista este într-o formă de zile mari. Dovada o face chiar ultima ipostază în care a fost surprinsă recent, în emisiunea lui Cătălin Măruță. Cântăreața nu a stat pe gânduri și a acceptat provocarea prezentatorului de a participa la o cursă de mașini, împreună cu reporterul. Când a coborât de la volan, însă, Marina Voica a dezvăluit că experiența nu a fost una tocmai plăcută: "Doamne, Cătălin, ce idee ai avut. Era să mor acolo. Tu te-ai suit vreodată în această mașinuță? Sunt într-adevăr sportivă, dar asta este o mașină groaznică. Am permis de 76 de ani. Cum să nu conduc? E un monstru, m-ați adus aici să conduc un monstru!", a spus Marina Voica, în emisiunea amintită.

Marina Voica [Sursa foto: Captură video]

Marina Voica a suferit o operație complicată la inimă, în urmă cu un an

Marina Voica a trecut prin momente dificile în urmă cu un an. Artista s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate și a trebuit să fie supusă unei intervenții chirurgicale complicate la inimă: "Nu s-a exagerat de data aceasta în presă. Am făcut o operație foarte grea, numai eu știu cum am rezistat. Nu știu de ce, dar toată lumea credea că o să mor.

Dar eu sunt convinsă că n-am să mor. Credeam că vai de mine, ce o să mă aștepte după operație. Acolo te operează, șapte zile te ține în spital, apoi te poți duce în altă clinică. Eu nu știam ce să fac. Domnul doctor mi-a zis să merg acasă. Eu m-am născut foarte sănătoasă.", declara Marina Voica acum un an, în emisiunea lui Cristi Brancu.