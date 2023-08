„Doamne, unde ai ținut pruncul, fetiță?” Fanii nu au putut trece cu vederea peste un detaliu, după ultima postare a lui Theo Rose! Secțiunea de comentarii a fost luată cu asalt de către internauți

In articol:

Theo Rose are o mulțime de admiratori, care o urmăresc cu sufletul la gură, atât pe rețelele de socializare, cât și pe micile ecrane, la fiecare apariție TV. Mai mult decât atât, vedeta este foarte activă pe internet, în special pe Instagram păstrând legătura frecvent cu cei ce o îndrăgesc.

De curând, tânăra a publicat o imagine cu ea, alături de care a scris și un mesaj cu ultimele evenimente din viața sa, iar fanii nu au ezitat să ia cu asalt secțiunea de comentarii, spunându-și părerea despre cum arată, la doar câteva luni după naștere.

Theo Rose, extrem de apreciată de urmăritorii ei pentru felul cum arată

Theo Rose abia ce a născut și arată extrem de bine, iar acest lucru a fost observat chiar de către fanii ei, care nu s-au abținut o secundă să-și spună părerea despre felul în care arată artista, la nici 2 luni de când l-a adus pe lume pe fiul ei, Sasha Ioan.

Citește și: VIDEO| "Pare nevinovat" Theo Rose a scos imediat telefonul să-l filmeze pe Smiley, când a văzut ce reacție are, de față cu toată lumea. Imaginile au stârnit un val de comentarii

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: Fiica Madonnei calcă pe urmele mamei sale. Lourdes s-a pozat goală și a postat pozele pe rețelele de socializare| FOTO- stirileprotv.ro

„Doamne feri, unde ai ținut pruncul, fetiță?! Arăți superb!”, „Superbă!”, „Ești minunată!”, „Felicitări! Deja ai revenit la talia ce o aveai înainte, ești super activă și o mamă prezentă, bravo!”, „Cea mai frumoasă ești”, sunt doar câteva dintre comentariile care au apărut la ultima postare a lui Theo Rose.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Artista este implicată în numeroase proiecte

Chiar dacă a născut în urmă cu aproape 2 luni, Theo Rose a revenit la muncă și în prezent este implicată în numeroase activități, împărțindu-se cu brio între viața profesională și cea de familie.

Citeste si: „Își dorește să mă viziteze la spital cu un buchet de flori.” Cine este bărbatul misterios cu care Dana Roba s-a afișat, în urmă cu scurt timp- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO| Fenomen meteo neobișnuit pe plajele din România: Nu se vedea nimic la doi metri în față- stirilekanald.ro

Citeste si: Dieta lui Mark Zuckerberg înainte de lupta cu Elon Musk - radioimpuls.ro

Citește și: „Corp nou” Theo Rose s-a pozat în costum de baie, la scurt timp după ce a născut, iar imaginea a ajuns pe internet! Cum arată acum?!

Vedeta este aproape zilnic pe platourile de filmare ale emisiunii unde va ocupa un loc la masa juriului, dar și la filmările pentru serialul unde este protagonistă, având și concerte în paralel.

„Am inceput lucrul pentru(...) si avem o echipa de o sa ne doara inima la fiecare pierdere. Ne-am intalnit cu ei zilele trecute si nu-mi vine sa cred ce voci am adunat in jurul nostru. Sunt in extaz pentru momentele pe care le pregatim si recunoscatoare pentru increderea lor

Am filmat pentru Sezonul 3. Am fost doua zile la Penitenciarul Rahova si am avut parte de o experienta extraordinara. In primul rand ca am filmat secventele mele preferate cu Vera si in al doilea rand ca am fost primita cu dragoste si urari de bine pentru mine si familia mea. Am vorbit cu ei si am ras mult. Data viitoare mi-am propus sa le si cant ceva, poate le mai alina dorul de casa.

Oboseala nu mai e asa neplacuta de cand cu Sasha. Plec obosita de la filmari si imi revin cand il vad. Inca nu pot sa cred ca e real si cu noi in casa mereu.”, a scris Theo Rose, pe pagina personală de Instagram.