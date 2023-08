Doar câteva săptămâni o mai despart pe Sensy de marea întâlnire cu băiețulul ei! Infleucerița este din ce în ce mai emoționată și face pregătiri intense: „Mai este puțin de tot”

In articol:

Sensy se bucură de cea mai frumoasă perioadă din viața ei și se pregătește din clipă în clipă să îl aducă pe lume pe băiețelul ei. Influencerița este foarte entuziasmată de tot ce se întâmplă nou cu ea și abia așteaptă să își strângă în brațe bebelușul.

Sensy, din ce în ce mai emoționată pentru venirea pe lume a bebelușului ei

Pentru că mereu vrea să își țină fanii la curent, recent a făcut o postare destul de emoționantă pe internet.

Sensy se pregătește să devină mămică și oficial a intrat pe ultima sută de metri. Doar câteva săptămâni o mai despart de marea întâlnire cu băiețelul din pântecul ei, pe care îl așteaptă cu nerăbdare. Și pentru că vrea să fie pregătită din toate punctele de vedere atunci când bebele va ajunge acasă, influecerința i-a terminat de renovat camera pe care a decorat-o ca în povești. Recent, în ultima sa postare de pe Instagram, Sensy a mărturisit că este de-a dreptul fascinată de tot ce se întâmplă și nu îi vine să creadă că în scurt timp își va ține copilul mult dorit în brațe.

„Cred că în ultimele 10 ore am intrat în cameră de cel puțin șase ori, fără să am vreo treabă, sau să iau ceva. Mai este puțin de tot, urmează să mă apuc de organizat ce am cumpărat, să spăl hăinuțele să le calc și o să vă art tot procesul, momentan am cumpărat câteva cutii de organizare, dar am văzut și altele care mi-au făcut cu ochiul, doar că eu am doar trei sertare.”, a scris Sensy pe pagina ei de Instgaram.

Postare InstaStory Sensy [Sursa foto: Instagram]

Sensy a ales numele copilului după bunica ei

În urmă cu 7 ani, Sensy a pierdut o persoană foarte importantă din viața sa, și anume pe bunica ei. Vedeta a fost crescută de aceasta și chiar și-ar fi dorit să o vadă căsătorită și cu copii. Pentru că acest lucru nu a fost posibil, Sensy a decis ca viitorul său copil să îi poarte numele, mai ales că pe pagina sa de TikTok i-au apărut videoclipuri în acest sens, iar tânăra a crezut că este cu

siguranță un semn.

„ Nu, mă gândesc că numele o să îl dezvălui abia după ce aflu sexul. Mă gândeam să fac un baby shower, ceva de genul. Nu îmi este frică de faptul că o să îl fure cineva, este chiar din Biblie numele. Este un nume foarte frumos și foarte rar. De când ne-am hotărât la acest nume, îmi apare. Pe TikTok mi-au apărut vreo 3 filmulețe cu băieței pe care îi cheamă cum vreau să îl cheme și pe al meu. I-am spus mamei: “Vreau să îl cheme așa!”. Mi-a zis: “Acesta este numele de fată al bunicii tale!”. Mamaie, pentru mine, a însemnat foarte mult. Nu mai este printre noi de vreo 7 ani. Își dorea foarte tare să mă vadă măritată și cu copii, să îmi crească copiii așa cum m-a crescut pe mine, de când eram mică. Mă gândesc că este un semn și este trimis de Dumnezeu ”, a mărturisit Sensy, acum ceva timp pentru ego.ro.