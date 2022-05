„Doar cu paharul în mână stai” Mario Fresh, criticat după ce a făcut publică imaginea! Detaliul observat de fani

In articol:

Mario Fresh și Alexia Eram au călătorit destul de mult în ultima vreme, astfel că nici această perioadă nu îi găsește în țară. După ce au avut parte de o vacanță de vis în Dubai în care au îmbinat utilul cu plăcutul, acum cuplul se află în Spania.

Cei doi postează zi de zi imagini din călătorii pentru fanii lor, fie cu atracții turistice, fie cu ei în prim-plan în diferite ipostaze. De data aceasta, una dintre fotografiile lui Mario Fresh a atras atenția fanilor, aceștia observând un detaliu pe care nu s-au sfiit să-l mărturisească.

Mario Fresh, luat la rost de fani

La ceas de seară, Mario Fresh a ieșit alături de iubita lui în oraș, având timp și de o scurtă ședință foto. Artistul a postat în mediul online o imagine cu el având un pahar de alcool în mână, iar unul dintre admiratori nu s-a putut abține și i-a atras atenția că în ultima vreme s-a fotografiat numai cu paharul în mână.

„Doar cu paharul în mână stai”, a spus unul dintre admiratorii artistului.

Odată cu poza postată pe Instagram, Mario Fresh a făcut și un anunț important. Mai exact, artistul le-a dezvăluit fanilor lui că urmează să lanseze o nouă piesă care se numește „Singurătate și dans în ploaie”.

Mario Fresh [Sursa foto: Instagram]

De ce au plecat în vacanță Alexia Eram și Mario Fresh

Se pare că și de această dată, cei doi nu vor avea parte doar de distracție în Barcelona, pentru că vor avea și de muncit. Pe lângă acest aspect, Alexia Eram este tare fericită pentru că are ocazia să-l vadă și pe fratele ei care este la studii în Spania.

„Mă pregătesc să încep bagajul pentru că vineri plecăm în Barcelona, într-un press trip, nu știu dacă am voie să spun unde merge, dar cert este că abia aștept. O să fie o experiență minunată, am mai fost într-un loc asemănător, dar acum o să fie o experiență extraordinară. În același timp, o să mă văd și cu fratele meu care este acolo la facultate... M-am lungit, trebuit să-mi încep bagajul pentru că după nu o să mai am timp”, a spus Alexia Eram pe pagina personală de Instagram.