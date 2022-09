Doar Ruby putea să iasă din casă așa! Vedeta s-a îmbrăcat la o petrecere mondenă în folie alimentară: "Mamaia s-a închinat și a zis că nu e adevărat" | EXCLUSIV

In articol:

Ruby este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România! Este foarte activă pe social media, având o comunitate de 1,5 milioane de urmăritori. Apare mereu în ipostaze incendiare, iar reacțiile fanilor nu întârzie să apară niciodată.

Ruby, apariție nemaipomenită printre vedete

Are o carieră artistică de invidiat și nu încetează niciodată să surprindă.

Ruby a rupt gura târgului la una dintre cele mai mari petreceri cu vedete din țară. A vrut să fie diferită și a reușit. Artista i-a lăsat pe toți mască, atunci când a îmbrăcat o rochie confecționată de ea din folie alimentară neagră. WOWbiz.ro a fost prezent la evenimentul monden și a stat de vorbă cu Ruby, surprinzând fiecare detaliu al ținutei. Iată de unde i-a venit inspirația.

"Rochia este ceva unic și ceva ce găsiți pe toate drumurile totodată. Este ceva unic, pentru că am folosit materialul ăsta într-o rochie. Port o folie alimentară de culoare neagră. Inspirația mi-a venit chiar ieri, când mă gândeam cum să abordez dress-code-ul de azi, pentru că ne sugera Touch of green și eu am ales un mod sustenabil de a-mi crea ținuta de astăzi, din material reciclabil, după aceea, oricum, nici nu e nevoie să o reciclez, că o tai de pe mine și o păstrez amintire ziua în care m-am îmbrăcat într-o gustare.", a declarat Ruby, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum a reacționat mamaia lui Ruby când și-a văzut nepoata îmbrăcată în folie alimentară?

Cu toții știu ce relație specială este între Ruby și bunica ei. Înainte să plece din casă, mamaia ei a văzut-o, ba mai mult a și ajutat-o să se îmbrace. Artista ne-a povestit tot procesul de aranjare, dar și cum a reacționat bunica ei, prima dată când a văzut-o cu folia de alimentară pe ea.

"Inițial voiam să mă îmbrac în saci menajeri, dar nu mi-a plăcut culoarea. Mamaia, prima dată când a auzit că mă îmbrac cu folie, s-a închinat și a zis că nu e adevărat, că facem mișto de ea, însă s-a convins repede când i-am dat folia în mână și am pus-o să mă înfășoare. A avut de treabă, m-a mumificat. Mamaie este ajutorul meu de când sunt mică și o să fie tot restul vieții mele.", a mărturisit Ruby, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

