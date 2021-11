"Doctorul minune", vineri, 12 noiembrie 2021. Detalii din noul episod: Ali încearcă să se împace cu Nazlî

In articol:

"Doctorul minune", episodul de vineri, 12 noiembrie 2021, vine cu suspans, tensiuni și decizii importante. Iată câteva detalii din episodul din această seară!

Episod nou "Doctorul minune", vineri, 12 noiembrie 2021

"Doctorul minune", vineri, 12 noiembrie 2021 [Sursa foto: Captură KANAL D]

Evenimente noi, neașteptate continuă să se petreacă în Spitalul Berhayat. Toate acestea le vor <testa> abilitățile protagoniștilor din serialul “Doctorul minune”, în această seară, de la ora 20:00, la Kanal D.

Citeste si: Taner Olmez, actorul care joacă rolul lui Ali Vefa în "Doctorul minune", o viață de film: "Mi-am văzut fratele pentru prima dată când aveam 4 ani"

Intervenția medicilor în cazul unui pacient trezește nemulțumiri în rândul rudelor acestuia. Situația degenerează, iar Ali are o <intervenție> care, cel puțin pentru moment, ajută la reinstaurarea ordinii în spital.

Vuslat nu a renunțat la ideea spionării personalului medical din spital și dacă nu a reușit să-l determine pe Ali să facă acest lucru, Doruk pare <perfect> pentru planul acesteia.

Citeste si: Cu ce a rămas soția lui Petrică Mâțu Stoian după moartea artistului. Total neașteptat- bzi.ro

"Doctorul minune", vineri, 12 noiembrie 2021 [Sursa foto: Captură KANAL D]

Ali încearcă să se împace cu Nazlî, însă lucrurile nu merg în direcția dorită. Pe de altă parte, Tanju, care își dorește o relație cu Beliz, profită de orice ocazie pentru a-i insufla acesteia sentimentul că Ferman a uitat-o.

Citeste si: "Doctorul minune", Taner Olmez, se pregateste sa fie tata. Care va fi numele copilului

Nu ratați, în această seară, de la ora 20:00, un nou episod din “Doctorul minune”, la Kanal D.

Actorul care îl interpretează pe Ali Vefa în "Doctorul minune" a avut o copilărie grea. A fost crescut de bunici, departe de fratele său

În copilărie, Taner Olmez, actorul care îl interpretează pe Ali în "Doctorul minune", a fost crescut de bunici. Părinți au plecat să muncească în străinătate, iar el a rămas cu o bunică și fratele său cu altă bunică.

"Am fost crescuți fiecare de către o bunică. Mi-am văzut fratele prima dată când aveam 4 ani. Țin minte că era foarte supărat pe mine, dar după ce m-a văzut s-a mai liniștit. Mi-a spus <Te-am văzut o dată, am crezut că ești un copil foarte drăguț cu părul tău negru și creț>”, rememora chipeșul actor prima întâlnire cu fratele său mai mare.

Citeste si: Ali Vefa din "Doctorul minune" va deveni tată în viața reală. Soția actorului Taner Olmez, Ece Çeşmioğlu Ölmez, este însărcinată. Care este sexul bebelușului

Viața i-a fost una dificilă și plină de provocări. Familia actorului a cunoscut și extaz și agonie. Au avut câteva măcelării la care lucrau unchii și tatăl și bunicul său, dar au pierdut totul. Ca să reușească să se întrețină la studii, Taner Olmez a fost nevoit să presteze tot felul de activități, însă niciodată nu i-a fost rușine de muncă.

"Am înțeles de la 21 de ani cât de importantă este munca. Am lucrat la un magazin alimentar, apoi la unul de bijuterii, am făcut tot felul de lucruri. Am trecut prin multe greutăți, dar am acumulat amintiri și povești extrem de prețioase"., a declarat actorul potrivit instyle.com.