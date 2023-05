Doddy urmează să devină tată pentru a doua oară! Artistul spune totul despre rolul de părinte: "Sunt înspăimântat"

In articol:

Doddy sau pe numele lui real Polk Dumitru Claudiu este un artist la modă printre tinerii din România. Acesta s-a lansat în anul 2012, iar de atunci a scos hituri pe bandă rulantă. Rapper-ul a colaborat cu nume mari din industria muzicală, precum Puya, Alex Velea, Ana Baniciu, Lora, Oana Radu, Nicole Cherry și alții.

Mereu a fost în topurile radiourilor, adunând milioane de vizualizări pe YouTube.

Doddy va deveni tătic pentru a doua oară

Doddy, un artist rezervat de fel, a făcut cunoscute detalii mai puțin știute despre familia sa. Se pare că artistul se pregătește să fie tatăl a doi copii. Acesta a fost prezent în emisiunea moderată de Alexandra Ungureanu, unde și-a deschis sufletul și a povestit cum își împarte timpul între carieră și familie, dar și cum s-a cunoscut cu soția sa.

"Am un copil și încă unul pe drum. Sunt și emoționat și înspăimântat. Știu prin ce am trecut prima dată și urmează să fie reluare cumva. Am început să îmi prioritizez puțin lucrurile. Eu privesc ca un job ceea ce fac eu. Mă duc la studio la program, vin acasă s-a încheiat. Cum am cunoscut-o pe soția mea e o poveste veche. Pe Facebook ne-am cunoscut. Ea făcea facultatea la Sibiu, dar era din Petroșani, unde stăteam și eu. Am văzut-o pe internet și i-am scris. Am avut un mod de abordare foarte original, i-am spus că îmi place căciula ei, avea o căciulă roz. Ne-am plăcut. Ea nici măcar nu știa că eu fac muzică. Mi-a plăcut foarte mult că m-a apreciat pentru ceea ce sunt eu, nu știa nimic despre mine. Ne-am întâlnit și a fost ok." , a declarat Doddy.

Doddy spune cine e adevăratul rockstar al României

Deși are milioane de vizualizări la melodii și o comunitate mare de fani, Doddy nu se consideră un rockstar.

Acesta a nominalizat, totuși, un nume de artist din România, pe care îl consideră demn de acest nivel.

"În fiecare videoclip apar cu ochelari de soare, pentru că sunt introvertit. Uneori mă apucă și anxietatea, nu știu dacă chiar e chestia asta de mine. Eu trăiesc și mă întrețin din muzică, dar nu mă consider un rockstar. Nu cred că avem vreun rockstar în România, să nu ne ascundem după deget. Singura pe care o consider rockstar în România este Inna. E singura care a reușit să demonstreze lumii, nu țării.", a mărturisit Doddy, la Duet.

