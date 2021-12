Dodo, dezvăluiri fără perdea despre tatăl băiețelului ei, Liviu Kevin: „E și violent, mai bine fără”

In articol:

În urmă cu aproximativ o lună de zile, Dodo și-a adus pe lume fiul, un băiețel perfect sănătos, care îi face zilele mai frumoase, căci pe parcursul sarcinii a avut motive serioase de suferință.

Nu, nu din cauza vreunei complicații, ci din cauza tatălui copilului, Liviu Kevin, de care s-a despărțit în urmă cu câteva luni. Mai mult, se pare că numele lui nu apare nici în certificatul de naștere al băiețelului.

„Nu a fost și nici nu este prezent în viața de zi cu zi, în acte nici atât. Nu-mi este greu deloc! Sunt o femeie puternică, independentă financiar și iubită de familia mea și multă lume. Copilul meu va primi o educație mult mai bună fără acel „tată”. Nu-mi este greu deloc, din contră, sunt mai fericită, mai liberă, mai liniștită”, a scris artista pe rețelele de socializare, în urmă cu ceva timp, după ce abia născuse.

În ultima apariție televizată, Dodo a făcut noi dezvăluiri despre Liviu Kevin. Aceasta îl acuză de faptul că este destul de agresiv și că atât ei, precum și fiului ei le este mai bine fără el.

Dodo îl acuză pe Liviu Kevin de faptul că este o persoană violentă

Tototdată pe numele lui Liviu Kevin există și un ordin de protecție care îi interzice să se apropie de artistă sau să încerce să o contacteze. Dodo susține în continuare că îi este mai bine fără cel care a făcut-o mamă, căci acesta ar avea un comportamnet violent și nici nu este intersat de propriul fiu.

„ Sunt decisă pe alegerea mea, pentru că, consider că decât cu tată care nu-și dă interesul și nu-și asumă anumite responsabilități și mai e și violent, mai bine fără.(...) Sunt foarte hotărâtă pe alegerea pe care am făcut-o. Consider că e una dintre cele mai bune alegeri pe care le-am făcut în 19 ani de zile și mă bucur foarte tare.

Momentan, observ că s-a potolit. Înainte tot mai dădea târcoale, îmi scria, dar acum s-au liniștit apele. Probabil că și-a dat seama că a greșit și și-a dat seama că eu chiar nu mai vreau sub nicio formă și că nu mai are rost să mai continue”, a explicat Dodo la un post de televiziune.

Liviu Kevin susține că nu a fost lăsat să-și vadă copilul

La scurt timp după ce Dodo a născut, bărbatul s-a plâns că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-și vedea băiețelul, dar atât artista precum și mama ei s-au opus.

„Situația dintre noi nu s-a schimbat deloc. De când a născut eu am mers și am stat în fața spitalului câteva ore și am încercat să obțin măcar o poză cu băiatul. Eu am luat legătura și cu mama ei, deși eu am ordin de restricție, am încercat să iau legătura cu amândouă. M-au blocat peste tot și ea și mama ei. Am rugat-o sa îmi trimită măcar o poză cu cel mic. În prima zi când a născut mi-a vorbit foarte frumos, mi-a spus că o să meargă să îl alăpteze pe băiat, iar după a scos cartela din telefon, nu am mai putut sa iau legătura cu ea", a declarat Liviu Kevin, în urmă cu ceva timp.

