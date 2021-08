Dodo, însărcinată în șapte luni, a vorbit deschis despre despărțirea de Liviu Kevin: "El nu a fost de acord cu asta..."

In articol:

Dodo trăiește cea mai frumoasă perioada din viața ei. Tânara urmează să devină mămică pentru prima oară și mai este foarte puțin până când își va strânge bebelușul în brațe. Însă, din păcate, artista a anunțat faptul că ea și Liviu Kevin, tatăl copilului, nu mai formează un cuplu.

Dodo vorbește deschis despre despărțirea de Liviu Kevin

Ce s-a întâmplat între cei doi?

De când a aflat că este însărcinată, Dodo a devenit mult mai sensibilă și a simțit nevoia să meargă acasă. Ba chiar mai mult, tânara și-a dorit ca mama ei să îi fie alături în toată această perioadă.

Citeste si: Însărcinată în șapte luni, Dodo a avut nevoie de ajutorul medicilor. Cântăreața a apelat la doctori în plină noapte

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Însă, se pare că Liviu Kevin, iubitul ei, nu ar fi fost de acord cu această mutare, iar de aici au apărut tot felul de discuții în contradictoriu, care au dus la despărțire.

„Eu de când am rămas însărcinată m-am schimbat din orice punct de vedere și am pus pe primul loc copilul. Am devenit emotivă, foarte sensibilă, mă certam cu Liviu din orice, devenisem foarte iritată de absolut orice mi se întâmplă în jur și am simțit nevoia să fiu lângă mama, să fiu în casa în care am copilărit și am crescut. El nu a fost de acord cu chestia asta și înt re timp ne-am certat puțin și acum nu mai vorbim”, a spus Dodo la o emisiune de televiziune.

Dodo și Liviu Kevin[Sursa foto: Instagram]

În continuare, viitoarea mămică recunoaște faptul că este contactată zilnic de tatăl copilului, însă simte că nu mai vrea să aibă nicio legătură cu el.

Citeste si: Dodo și Liviu Kevin s-au despărțit defintiv! Cântăreața, însărcinată în șapte luni, a făcut primele declarații: "Nu trebuie să regreți"

„Mă sună în fiecare zi, mă întreabă dacă suntem ok, dacă avem nevoie de ceva, dar nu știu de ce simt nevoia să evit, să fiu puțin singură. Mă consider puternică, am familia alături, e Dumnezeu care e totdeauna cu mine.”, a mai adăugat Dodo.