Dodo, mințită de Liviu Kevin! Ce a aflat artista despre tatăl copilului ei, chiar când era însărcinată: ”Mi-a căzut cerul în cap”

Dodo sau Doinița Ioniță, pe numele său real, a devenit mămica unui băiețel în urmă cu doar două luni, însă, din nefericire, artista și Liviu Kevin, tatăl copilului, s-au despărțit chiar înainte ca vedeta să nască.

Liviu Kevin mai are un copil dintr-o altă relație

La momentul respectiv, toți fanii se așteptau ca marea împăcare să se producă între cei doi proaspeți părinți, însă lucrurile nu au stat nici pe departe așa, asta pentru că situația a degenerat, iar din cauza neînțelegerilor, Dodo a cerut un ordin de restricție pe numele tatălui său.

Recent, în cadrul unei emisiuni TV, Doinița Ioniță a dezvăluit că ar fi fost mințită de tatăl copilului ei, asta pentru că vedeta a aflat că bărbatul mai are un copil dintr-o altă relație, abia atunci când era deja însărcinată. Cu toate acestea, Liviu Kevin a negat cu vehemență declarațiile tinerei mămici, spunând că, de fapt, aceasta a știut de copilul lui încă de când au intrat într-o relație.

Mai mult decât atât, Dodo a mai povestit că Liviu Kevin ar fi mințit-o chiar în legătură cu vârsta pe care acesta o avea. La începutul relației, bărbatul i-a spus tinerei că are 27 de ani, însă după ceva timp a aflat că, de fapt, tatăl copilului ei avea 35 de ani.

„Liviu m-a mințit din start cu vârsta. Mi-a zis că are 27 de ani și eu am aflat că are 35. Mama mi-a zis de prima dată că e însurat și are copil. Eu nu am crezut-o până am aflat abia când am rămas gravidă, mi-a căzut cerul în cap. Am aflat că era însurat și avea un copil. Am aflat când eram însărcinată, în prima sau a doua lună. Nu au fost căsătoriți legal. Un an de zile cât a stat împreună cu mine eu nu l-am văzut o singură dată să vorbească cu el (nr. copilul lui Kevin) pe cameră”, a povestit Doinița Ioniță, în cadrul unei emisiuni TV.

În primă fază, Liviu i-ar fi spus că respectivul copil nu este al lui, acesta susținând că are un test ADN prin care să-i dovedească artistei acest lucru. Bărbatul nu a dorit să-i arate testul, motiv pentru care vedeta și-a dat seama că el este tatăl copilului. Însă, cu toate acestea, Doinița Ioniță a afirmat cu tărie că dacă Liviu Kevin ar fi recunoscut că are un alt copil dintr-o altă relație, ea era de acord cu micuțul.

„La început mi-a spus că nu este al lui, că are test ADN. L-am pus să-mi dea testul și nu mi l-a dat nici până în ziua de azi, deci e clar că este copilul lui. Dacă mi-ar fi spus de prima dată că nu mai are treabă cu femeia aia, dar e copilul lui și vrea să-l îngrijim, mi-e martor Dumnezeu că nu aș fi avut absolut nimic împortivă”, a adăugat vedeta.

Dodo și fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Cum a reacționat Liviu Kevin după toate declarațiile făcute de Dodo

Liviu Kevin nu s-a abținut sub nicio formă și a răbufnit imediat ce a auzit declarațiile lui Dodo. Astfel, bărbatul susține că Doinița Ioniță a aflat că are un copil dintr-o altă relație, chiar la trei zile după ce s-au cunoscut.

„Minte foarte mult pentru că ea a știut de copilul meu de la trei zile după ce noi ne-am cunoscut. A zis că noi nu mai suntem de 7 ani împreună, dar copilul are 5 ani. Am păstrat legătura cu femeia respectivă doar pentru copil”, a povestit Liviu Kevin.

