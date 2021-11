Dodo nu se simte pregătită să-și aducă copilul pe lume. Cântăreața este speriată de nașterea naturală, deși și-o dorește: ”Am o mică teamă”

In articol:

Cântăreața Dodo este însărcinată în 39 de săptămâni și urmează să nască din clipă în clipă. Artista este extrem de nerăbdătoare și așteaptă ca micuțul ei să vină pe această lume. Deși se află într-un conflict imens cu tatăl copilului ei, Dodo încearcă să rămână cu zâmbetul pe buze, căci Patrick poate să apară din moment în moment.

Cântăreața a dezvăluit că are de gând să nască natural, deși o sperie acest gând.

Dodo a mărturisit, la un post de televiziune, că nu se simte pregătită pentru nașterea naturală, deși își dorește acest lucru. Este conștientă de durerea pe care o să o simtă, însă băiatul ei îi va fi alinare.

" Sunt foarte foarte emoționată. Am aproape 39 de săptămâni, în maxim 2 săptămâni o sa nasc. Abia aștept sa îl strâng în brate și sa vina ca o binecuvântare. Vreau sa nasc natural, am o mica teama, dar ma liniștește ca în momentul în care o sa îl strâng la piept toate durerile o sa dispară. Sunt sincera, nu ma simt pregătită. Am avut noroc cu mama ca ea m-a ajutat să cumpărăm tot ce trebuie pentru ca eu nu știam. Bănuiesc ca pe parcurs o sa ma obișnuiesc și nu o sa mai fie asa.", a dezvăluit Dodo, la Antena Stars.

Dodo a obținut ordinul de restricție împotriva tatălui copilului ei

Dodo și tatăl copilului ei s-au despărțit la scurt timp de la petrecerea de „baby shower”, iar lucrurile nu au fost deloc bune între ei.

Ba chiar aceasta a fost nevoită să apeleze la ajutorul oamenilor legii, iar acum pe numele lui Liviu Kevin a fost întocmit un ordin de restricție. Prin urmare, acesta nu are voie să se afle în preajma lui Dodo și nici să o contacteze indiferent de mijloace.

„ Nu vreau să vorbesc despre chestia asta, vreau să zic doar faptul că am obținut un ordin de restricție, nu mai are voie să se apropie, să mă contacteze”, a declarat Dodo la un post de televiziune.