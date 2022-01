Dodo, sacrificii financiare mari pentru fiul ei! Ce a făcut cântăreața pentru a face rost de bani, după despărțirea de tatăl copilului: ”Am recunoscut de la început”

In articol:

Nu de mult, cunoscuta artistă Doinița Ioniță, pe numele său real, a devenit mămică, iar viața ei s-a schimbat radical și este extrem de încântată de noul statut.

Dodo a băgat la amanet inelul primit de la Liviu Kevin

Însă din nefericire, relația cu tatăl fiul ei, Patric Andrei, nu este una tocmai bună, mai ales că cei doi s-au despărțit chiar înainte de a-l aduce pe lume pe bebelușul lor. Cu toate acestea, tânăra mămică este extrem de ambițioasă și, totodată, ajutată de familia sa, aceasta face tot posibilul pentru a-i oferi tot ce este mai bun micuțul ei nou-născut.

Proaspăta mămică a recunoscut în nenumărate rânduri că situația sa financiară nu este tocmai bună, motiv pentru care trebuie să facă mici sacrificii pentru a se întreține, atât pe ea, cât și pe fiul ei nou-născut. Cu toate acestea, vedeta nu se plânge, ba chiar este pe cât se poate de asumată în ceea ce privește acest subiect, însă cel care o ”ceartă” pe Dodo pentru acest lucru este tatăl fiul ei, Liviu Kevin.

Cei doi foști parteneri sunt la cuțite, iar Doinița Ioniță, deși are nevoie de bani pentru fiul său, nu acceptă în fel și chip ajutorul tatălui micuțului ei. În acest sens, recent, bruneta a împrumutat bani de la un prieten, mai precis 100 de euro, însă Liviu Kevin este revoltat pentru faptul că nu i-a solicitat lui ajutorul.

Astfel, Dodo a explicat că deși se descurcă destul de greu, aceasta nu dorește să fie ajutată de către tatăl copilului ei. Recent, în cadrul unei emisiuni TV, Liviu Kevin a povestit că pe lângă faptul că Dodo a împrumutat o sumă de bani de la altcineva, tânăra ar fi băgat la amanet și inelul de logodnă.

„Inelul cu care eu am cerut-o de soție s-a dus și l-a lăsat la amanet.”, a declarat Liviu Kevin în cadrul unei emisiuni TV.

Dodo: ”Am recunoscut de la început că nu am o situație financiară extraordinară”

Totodată, Dodo nu se dă înlături din a recunoaște că nu are o situație financiară foarte bună, iar în cadrul aceluiași interviu, cântăreața a declarat că încearcă să se descurce în ceea ce privește creșterea și îngrijirea fiului ei, mai ales că are și susținerea necondiționată a mamei sale care o ajută.

„Am recunoscut de la început că nu am o situație financiară extrordinară. De Liviu nu am nevoie, este un zero în fața mea!(...) Mă descurc, mă mai împrumut, mai am o cântare, mama mea mă ajută, muncește și ea.”, a mai adăugat artista la aceeași emisiune.

Doinița Ioniță a mai povestit că pe numele lui Liviu Kevin este în curs un dosar penal care se află pe mâinile autorităților, dar și un ordin de restricție.

„Eu îl cunosc foarte bine. Am în lucru un dosar penal și am și acel ordin de restricție.”, a mai spus Dodo.

