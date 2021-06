Dodo și-a îngrijorat fanii: „Mi-a fost rău, am ajuns la urgențe...” Cu ce probleme se confruntă în sarcină

Dodo [Sursa foto: TikTok ] 17:30, iun 17, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Dodo, cântăreața care a spart topurile muzicale alături de Bogdan Mocanu și Iancu Sterp cu melodia „Șefa banilor” numără zilele din calendar până când va aduce pe lume primul ei copil. Deși are doar 18 ani, lucrurile din viața ei merg strună atât pe plan personal, dar și pe plan profesional.

Ea și iubitul ei, Liviu Kevin vor avea un băiețel, iar vestea a fost făcută în urmă cu circa o lună. Artista primește o avalanșă de întrebări pe rețelele de socializare cu privire la sarcină, iar acum le-a povestit o întâmplare internauților care i-a îngrijorat puțin.

Dodo, pe mâinile medicilor! „Mi s-au făcut analize, perfuzii...”

Îndrăgita artistă spune că pe tot parcursul sarcinii nu a avut niciun fel de stare de rău, doar că are o problemă majoră: nu poate să mănânce. Din această cauză, în urmă cu o zi sau două a ajuns la spital pentru că i s-a făcut rău, iar medicii au făcut tot ce le-a stat în putință pentru ca starea ei de sănătate să se îmbunătățească. După o noapte petrecută pe perfuzii și după ce i s-au luat mai multe analize de sânge, Dodo, dar și bebelușul pe care îl poartă în pântece se simt bine. Artista a făcut un video pe TikTok în care le-a mulțumit internauților pentru grijă și pentru gândurile transmise.

De asemenea, pe videoclipul în care le povestește fanilor experiența ei recentă, Dodo a postat și o imagine cu ea de pe patul de spital.

„Voiam să vă mai lămuresc într-o privință. Foarte, foarte multă lume m-a întrebat cum a decurs sarcina. Sarcina a decurs și decurge foarte bine, nu am avut niciun fel de problemă, nu am avut stări de rău, stări de vomă, de greață, m-am simțit enorm, enorm de bine. Doar că ieri sau alaltăieri mi s-a făcut foarte rău pentru că eu nu pot mânca în timpul sarcinii, pot să mănânc doar prostii. Mi-a fost rău, am ajuns la urgențe, iar acolo am stat până dimineață și mi s-au făcut analize, perfuzii și multe altele, dar în prezent sunt foarte bine și sarcina decurge bine, bebelușul este bine. Eu și bebe vă pupăm și vă mulțumim pentru toată grija pe care ne-o purtați”, a declarat Dodo într-un videoclip pe TikTok.

Dodo, prima întâlnire cu bebelușul

Extrem de emoționată, frumoasa artistă a mers la medicul ginecolog pentru controlul de rutină. În urmă cu ceva timp a făcut și prima ecografie și a putut să-și vadă pentru prima dată bebelușul. A fost o întâlnire emoționantă, pe care nu a vrut să o țină departe de internauți.

Așa cum obișnuiește, Dodo a postat totul pe TikTok, acolo unde obișnuiește să fie în permanentă legătură cu fanii ei. „ Un copil umple un loc în inima ta despre care nu ai știut niciodată că a fost gol. Te iubesc, îngerașul meu”, a scris Dodo, în mediul online.