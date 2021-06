Dodo și Liviu Kevin au rupt tăcerea! Ce spun despre depărțire: „Suntem conștienți că...”

Dodo și Liviu Kevin [Sursa foto: Instagram] 09:15, iun 29, 2021 Autor: Clara Ionescu

În ultimele zile, vestea că Dodo și Liviu Kevin s-au despărțit i-a luat prin surprindere pe fani. Tânăra în vârstă de 18 ani urmează să aducă pe lume primul copil al cuplului în câteva luni de zile. Cu toate acestea, aparițiile lui Liviu Kevin în mediul online cu o blondină misterioasă i-au alarmat pe internauți.

Celebra cântăreață a rupt tăcerea și a mărturisit că ea și iubitul ei nu s-au despărțit, ci a fost vorba doar despre o strateie de marketing. În realitate, toți trei sunt doar prieteni.

„Mai știi când am făcut tot tărăboiul cu Nikolas Sax, de toată lumea a crezut că suntem împreună. Cam așa s-a întâmplat și acum. Noi nu ne-am despărțit și nu o să ne despărțim nicio secundă, pentru că suntem conștienți că ne vine un copil și ăsta e cel mai important lucru din viața noastră. Cam asta e toată situația. Lumea a interpretat greșit și nu înțeleg de ce. Noi ne-am folosit de imaginea ei și ea de imaginea nostră. Suntem prieteni și atât. Tot ce a postat ea, cât și Liviu, au fost niște videoclipuri de prietenie, niște videoclipuri la caterincă”, a declarat Dodo, pentru un post de televiziune.

Liviu Kevin, despre imaginile cu presupusa iubită

Liviu Kevin a mărturisit și el că imaginile cu presupusa iubită au fost doar o „joacă”. El și Dodo sunt în contnuare împreună și se înțeleg foarte bine.

„Lumea, chiar dacă nu ești aprope de acea persoană sau stai la o masă la o cafea, ei interpretează ce vor. Nu am fost niciodată despărțiți. Noi suntem foarte bine. Știi ce am făcut noi acum?! Pur și simplu ne-am jucat! În ultimele 3 zile, eu, Dodo și Adriana am făcut un live pe pagina fiecăruia de socializare, dar nu am spus că ne-am despărțit am evitat chestia asta”, a explicat iubitul cântăreței.