Dodo și Liviu Kevin s-au despărțit, deși au un copil pe drum! Tatăl s-a afișat deja cu noua iubită

Liviu Kevin si Dodo s-au despartit

Dodo și iubitul ei, Liviu Kevin, s-au despărțit! Vestea a venit ca un șoc pentru fanii cântăreței, care este însărcinată cu primul ei copil. „Șefa banilor” și Liviu au organizat în urmă cu mai bine de lună de zile o petrecere în cinstea bebelușului lor, unde au aflat sexul copilului.

Ei vor deveni în acest an părinții unui băiețel. Liviu mai are un copil dintr-o altă căsătorie. Deși are doar 18 ani, Dodo s-a arătat foarte entuziasmată și pregătită să devină mămică.

Liviu Kevin si presupusa iubita[Sursa foto: Instagram]

Lucrurile dintre viitori părinții nu sunt deloc roz. Nu numai că cei doi s-au despărțit, însă Liviu Kevin s-a afișat deja cu noua lui iubită pe rețelele de socializare. Într-un videoclip postat de noua iubită a lui Liviu, cei doi se filmează în timp ce se plimbă, iar el o sărută pe mână. Pe pagina sa de Instagram, Dodo a oferit prima reacție legată de noua relație a tatălui copilului ei.

„Fii răbdător, câteodată trebuie să treci prin ce-i mai rău ca să primești ceva bun”, este mesajul pe care Dodo l-a postat la secțiunea de stories de pe Instagram.

În urmă cu câteva săptămâni, Dodo a postat o fotografie cu Liviu Kevin pe pagina sa de Instagram, în care păreau mai fericiți decât oricând. Pe de altă parte, descriere fotografiei pare să anunțe o despărțire dintre cei doi. „Viața este prea scurtă pentru a o irosi pe relații instabile”, a scris Dodo în descriere fotografiei.

Liviu Kevin si presupusa iubita[Sursa foto: Instagram]

Dodo, prima reacție după ce a aflat că va avea un băiat

Dodo și Liviu Kevin au organizat o petrecere de vis pentru a anunța sexul bebelușului lor. Vestea a fost o surpriză și pentru părinți, care au aflat că vor avea un băiețel, spre bucuria lui Liviu.

„Voiam să vă salutăm și să vă mulțumim pentru mesajele frumoase pe care le-am primit. Eram așa de emoționantă și așa de stresată încât nu am putut răspunde la niciunul dintre ele. Încă nu am făcut niciun fel de postare, dar promit că o să răspund la toate mesajele. O să facem niște postări super tari, ca să vedeți cum a fost de fapt petrecerea noastră. Vă mulțumim!”, a transmis Dodo, la InstaStory.