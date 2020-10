Alexander și Viktoria Yakunin [Sursa foto: Captură YouTube]

Povestea incredibilă a unei familii din Rusia a devenit virală în întreaga lume. Doi copii de 5 și 1 an și-au găsit părinții morți în pat, după ce cu o seară înainte au mâncat murături ”otrăvite”. Incidentul nefericit a avut loc în Rusia.

Cei doi copii de cinci si respectiv, un an, au dormit alături de părinții morți timp de trei zile. Totul a ieșit la iveală, după ce o rudă a intrat la bănuieli și a zis să verifice ce se întâmplă. Alexander și Viktoria Yakunin erau văzuți de apropiați, dar și de vecini, ca fiind ”cuplul perfect”. Cei doi părinți au lipsit de la o reuniune de familie , iar rudele acestora au intrat la bănuieli. Totată lumea s-a gândit că ceva rău s-ar fi putut întâmpla, pentru că ei nu obișnuiau niciodată să lipsească de la evenimentele din familie.

Cum au fost găsiți cei doi părinți

După ce rudele familiei s-au gândit că s-a întâmplat ceva rău, aceștia au sunat de îndată acasă la familia Yakunin. După multe încercări, fiica cea mare a cuplului, în vârstă de cinci ani, a reușit să răspundă la telefon și le-a spus că părinții ei dorm de mai multă vreme. Mătușa copiilor, de îndată cum a auzit aceste lucruri, a plecat la locuința celor doi, unde i-a găsit morți în pat.

”Am intrat și am văzut totul. Am căzut și am țipat”, a povestit mătușa celor mici. Femeia a alertat autoritățile, i-a îmbrăcat pe copii și i-a scos din apartamentul lor din regiunea Leningrad, Rusia, scrie Daily Mail.

Potrivit presei străine, cei doi soți ar fi murit intoxicați după ce au mâncat murături la borcan primite de la bunici. Borcanul era încă deschis, pe masa din bucătărie. În urma cercetărilor făcute de oamenii legii, a reieșit faptul că decesul celor doi părinți a survenit neașteptat, după ce au consumat castraveți murați. Se pare că, după ce au primit rezultatele de laborator, anchetatorii au declarat că în borcanul cu castraveți lăsați pe masă, s-a găsit prezenţa toxinei botulinice. Toxina respectivă provoacă paralizie și chiar moarte prin insuficiență respiratorie.