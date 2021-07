Doi copii au fugit de acasă de frica tatălui. Este incredibil unde s-au ascuns băieții din cauza certurilor din familie

Cei doi băieți [Sursa foto: Captură YouTube] 22:38, iul 28, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

O situație de-a dreptul îngrijorătoare și revoltătoare a ieșit la iveală în localitatea Soveja, județul Vrancea! Doi frați, în vârstă de 9 și respectiv 11 ani, au fugit de acasă de frica tatălui și a bunicii lor. Cei doi copii au preferat să doarmă într-o toaletă a unei curți, unde să nu-i găsească bunica și părintele lor.

Citeste si: Revoltător! Un bărbat fără adăpost și fără apărare a fost umilit și bătut de mai mulți tineri. Copiii s-au lăudat cu isprava lor pe internet!

Se pare că bunica și tatăl minorilor i-ar fi supus pe aceștia la rele tratamente, iar din această cauză cei doi băieți au ales să plece de acasă și să se ascundă într-o toaletă.

Locul unde se ascundeau cei doi minori[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Reacția familiei este halucinantă

Bunica celor doi minori a declarat, conform realitatea.net, că ea nu le-a făcut nimic cât timp s-au aflat în grija ei. De altfel, bătrâna și tatăl copiilor spun că nu-i mai vor pe cei mici.

„ Nu i-am bătut, nu le-am făcut nimica! Să stea acolo, ca să învețe”, a spus bunica celor doi copii. De asemenea, tatăl acestora susține că nu are cine să se ocupe de copii, pentru că bunica lor e bătrână, iar mama lor e plecată de șapte ani.

Citeste si: Unei femei i s-a făcut rău și s-a prăbușit la pământ! Un internaut a povestit cum au acționat autoritățile: „Am paralizat cu toții”

„ Nu are cine sta cu ei. Nu mai poate, e bătrână (n. red. bunica). Mama lor, de șapte ani nu mai este. Vreau să stea acolo. Eu trebuie să mă duc la muncă, nu are cine să stea de ei. N-au mai venit acasă, au auzit că am venit eu acasă și au crezut că îi bat. I-am mai certat, cine nu ceartă…”, a spus tatăl copiilor, conform sursei precizate mai sus.

Cei doi băieți au fost preluați de Protecția Copilului și au fost luați în plasament de o familie. Minorii au parte acum și de consiliere psihologică pentru a depăși traumele suferite în ultimii ani.

sursa- Realitatea