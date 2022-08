Doi miri din Suceava, jefuiți la o zi după nuntă. Hoții i-au lăsat fără dar și cu datorii: "Mai aveam de plătit prăjiturile, chiria la sală"

In articol:

Doi miri din Suceava au fost jefuiți chiar după cea mai frumoasă zi din viața lor, aceea a nunții. Întregul incident s-a petrecut a doua zi după fericitul eveniment, când cei doi miri petreceau alături de apropiații lor faptul că și-au unit destinele. De asemenea, hoții le-au furat celor doi 17.800

Apartamentul celor doi miri a fost spart

de euro, banii de dar, care se aflau în locuința lor, iar mirele susține că vinovat ar fi chiar unul dintre vecini.

Fericirea a doi miri din Suceava s-a sfârșit imediat ce au ajuns acasă a doua zi după nuntă, atunci când au realizat că apartamentul lor a fost spart, iar toți banii pe care i-au primit în dar de la invitați au dispărut.

„Sâmbătă am făcut petrecerea de după eveniment. Am lipsit de acasă între orele 15.00 şi 21.45. Când am ajuns acasă am constatat că geamul şi plasa sunt deschise. Soţia a fugit rapid la uşă. Şi în casă era totul vraişte.”, a declarat mirele, scrie Observatornews.ro.

Mai mult decât atât, hoțul ar fi furat aproape 18.000 de euro din apartament, iar camerele de supraveghere din bloc ar fi scos iveală vinovatul, însă din nefericire, acestea nu funcționează. Cu toate acestea, cei doi soți cred că, de fapt, făptașul ar fi un vecin.

„Mai are câteva la activ prin Suceava. Tot aşa, case făcute, acelaşi stil. Stătea cumva la pândă, era speriat. Ori mai era cu cineva, ori aştepta să intre el. Ori stătea de şase acolo.”, a mai spus mirele.

De asemenea, unul dintre vecinii celor doi soți a făcut o serie de declarații, precizând că, cel mai probabil, cel care a furat banii din locuință este cineva care îi cunoaște pe miri: „Situaţii de genul ăsta în Româna se întâmplă destul de des. Sigur a fost cineva apropiat, nu are cum să fie cineva care nu cunoaşte situaţia”.

În cauză, oamenii legii au început deja cercetările, însă banii nu au fost recuperați până în acest moment. Din nefericire, cei doi miri nu au reușit încă să-și achite toate datoriile, asta pentru că multe dintre ele ar fi trebuit plătite cu banii de dar.

„Am achitat ce am avut la sală acolo. A doua zi mai aveam de făcut nişte plăţi, cu nişte prăjituri, datorii la prieteni.”, a spus mirele.

În același timp, comisar șef, Ionuț Epureanu, din cadrul IPJ Suceava a declarat: „ Bărbatul a plecat de acasă, a lăsat un geam rabatat la apartamentul său. Acesta a fost forţat de către persoane necunoscute care au intrat în locuinţă şi-au sustras o sumă de bani”.

Totodată, tot ceea ce își doresc mirii este ca incidentul să nu le poarte ghinion.