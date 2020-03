Weekend-ul acesta concurentii au simtit pe pielea lor ce inseamna competitia "Survivor Romania" dupa doua meciuri de imunitate tensionate, cu multe rasturnari de situatie, castigate "la mustata" de echipa rosie. Andrei Ciobanu si Cristian Ionita au fost trimsi la duel de catre echipa albastra, ceea ce a starnit discutii aprinse in tabara razboinicilor si a dat nastere la intrigi si aliante nebanuite.

Andrei Ciobanu si Karina Fetica au incercat sa faca o alianta cu noii veniti in echipa, Iancu Sterp si Alice Andruca, asigurandu-se ca nu vor fi trimisi amandoi in fata publicului si pentru a-si mari sansele de a continua competitia. De altfel, cea mai afectata de nominalizarea lui Andrei a fost iubita lui, Karina.

, a izbucnit frumoasa razboinica inaintea celui de-al doilea meci de eliminare.

Consiliul de eliminare de aseara a fost unul plin de tensiuni si reprosuri, lupta s-a dat intre Cristian Ionita si Karina Fetita, cea din urma fiind la un pas de a fi trimisa la eliminare. Cel care a avut un vot in plus a fost Cristian, uimit de ceea ce a decis echipa sa. In soapta, Cristian l-a acuzat pe Emanuel Neagu ca a tradat tabara si l-a nominalizat.

"Sincer sa fiu ma si asteptam... Ca sa fiu diplomat voi spune ca strategia „cuplului” a iesit. (...)S-a intamplat astazi ceea ce ei acuzau. Au luat deoparte oamenii, i-au influentat", au fost cuvintele adresate de Cristian la adresa coechipierilor, sustinand ca era mai bine pentru echipa sa fie la vot atat Andrei Ciobanu cat si Karina Fetica.

Reprosurile si acuzatiile intre cei trei protagonisti principali ai conflictului din tabara razboinicilor, Cristian versus cuplul Karina-Andrei, au continuat pe intreaga durata a consiliului.

"Andrei a facut bine ceea ce a facut. (...) I-a facut pe ceilalti sa se intoarca impotriva mea!", a reprosat Cristian Ionita.

Replica lui Andrei nu s-a lasat asteptata; "Ati facut strategii si aliante pe la spate!", a acuzat acesta.

Ambii razboinici au apelat la ajutorul telespectatorilor pentru a-si continua aventura din Dominicana in lupta pentru marele premiu "Survivor Romania”.

"Prin venele mele curge sange de razboinic. Am luptat si voi lupta in continuare pana la capat. Am dat bucati din mine pe traseu, am luptat cu pasiune, cu dor si am incercat sa ridic echipa Razboinicilor. Am jucat sincer, deschis si pe fata", au fost cuvintele adresate publicului Survivor Romania de Andrei Ciobanu.

"As dori sa raman pentru ca imi doresc foarte tare si inca mai am foarte multe de aratat. Stiu ca inca nu mi-am depasit toate limitele, chiar imi doresc lucrurul acesta. A fost una din cele mai mari dorinte ale mele sa ajung la acest show. Sper sa se faca dreptate", a fost pledoaria lui Cristian Ionita.

Nu pierdeti in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din lupta Faimosilor si a Razboinilor in jungla din Republica Dominicana.