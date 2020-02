Survivor Romania”. Faimosii, doua victorii consecutive" />

Pe langa imunitatea dobandita, in urma victoriilor repetate, Faimosii au intrat si in posesia proviziilor atat de necesare pentru a capata forta pentru jocurile viitoare.

Batalia sportiva de aseara de la “Survivor Romania” a fost foarte stransa, echipa albastra a condus meciul, pana la un moment dat, insa tenisunea intre Faimosi si Razboinici a atins cote alarmante in momentul in care s-a jucat punctul decisiv; scorul de egalitate intre cele doua echipe i-a trimis pe traseu pe doi concurenti din fiecare echipa, fata si baiat, punctul adjudecat de Faimosi, la stafeta mixta, castigat la secunda, a adus dezbinare in echipa Razboinicilor.

Andi: “Nu regret nicio decizie pe care am luat-o astazi!”

Strategia pusa la punct de Andi Constantin, aceea de a o alege pe Emanuela in locul Lolei sa concureze la stefeta mixta, a fost considerata de Razboinici o miscare gresita, care i-a pus in postura de pierzatori.

“Nu regret nicio decizie pe care am luat-o astazi!”, spunea Andi Constantin aseara, la finalul jocului.In consiliul de eliminare de duminica, Lola a fost votata aproape in unanimitate de echipa sa fie cea de-a doua concurenta propusa spre eliminare.

Editia de sambata “Survivor Romania”, incheiata tot cu victoria Faimosilor, a venit cu o lovitura dificila pentru Razboinici, acestia au trimis un concurent spre eliminare – pe Remus.