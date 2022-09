Doi români din Miercurea Ciuc s-au îmbogățit dintr-o afacere pe care oricine o poate face! Prețurile cerute de ei nu sunt deloc mici, însă comenzile curg ca o avalanșă: „Încercăm să le onorăm pe toate”

In articol:

Doi români din Miercurea Ciuc au pus bazele unei afaceri foarte profitabile născută din pasiune și multă creativitate.

Este vorba despre un produs alimentar care are un real succes și pentru care este încasată o sumă frumușică pentru fiecare kilogram vândut.

Doi soți și-au îndeplinit visul și au pus pe picioare o afacere foarte profitabilă. După ce tânăra a urmat un curs de gătit a reușit să descopere rețeta minune care, anual, îi bagă în buzunare zeci de mii de euro. Este vorba despre ciocolată artizanală, preparată cu produse locale, fapt care o face să fie autentică, cu totul specială.

Doi tineri din Miercurea Ciuc au dat lovitura cu afacerea cu ciocolată

Cei doi soți și-au fondat o firmă care, în anul 2019, a avut cifra de afaceri de circa 50 000 de euro.

Produsele sunt livrate unui număr mare de magazine din țară, dar și în cadrul evenimentelor.

Prima intenție a lui Eszter Balint a fost să producă acasă ciocolată pentru persoanele apropiate ei, familie și prieteni. A avut la îndemână rețeta bunicii sale, încă nu a fost pe placul ei, astfel că a mers la un curs care i-a adus, ulterior, inspirația necesară și rețeta perfectă pentru a-și pune în aplicare visul, așa că și-a deschis o afacere care, în prezent, este foarte profitabilă.

„Noi am pornit de la zero cu ajutorul unui start-up și am început să facem ciocolată pentru evenimente. Dar când a venit virusul, a trebuit să împachetăm pralinele și să mergem în magazine. Avem foarte multe comenzi și încercăm să le onorăm pe toate”, a declarat Eszter Balint, proprietara manufacturii.

Cei doi soți au început cu totul de la 0, investind inițial 34 000 de euro. Cu acești bani și-au dotat cu tot ceea ce este nevoie laboratorul de ciocolată. Ulterior, au înființat un sediu în care au investit suma de 15 000 de euro.

„Vrem să creăm un profil de manufactură care poate produce o cantitate mai mare de ciocolată, dar nu cu mașinării noi. Vrem să ne folosim de ajutorul mai multor tineri creativi, care vor să vină în echipa noastră”, a spus, la rândul său, Burjan Zsolt, conform Ziarului Financiar.

Burjan Zsolt: „Schimbăm gusturile obișnuite cu cele locale”

Cei doi soți nu produc ciocolată obișnuită, ci una autentică, cu ajutorul mai multor produse locale, fapt care îi oferă un gust cu totul deosebit față de ceea ce se găsește pe piață la ora actuală. De asemenea, au primit premiul pentru cea mai bună ciocolată artizanală din județul Harghita, semn că rețetele lor sunt foarte apreciate.

„Cel mai important pentru noi este că am început să folosim ingredientele locale în aceste tehnologii moderne, ca să schimbăm gusturile obișnuite cu cele locale: cu pălincă, mentă, sare din Praid, fructe locale. Așa produsele devin autentice”, a mai spus Burjan Zsolt.

Cât trebuie să scoți din buzunar pentru un kilogram de ciocolată?

Pentru a cumpăra un kilogram de bomboane trebuie să scoți din buzunar circa 240 de lei, însă pun la dispoziție clienților pachete pentru toate bugetele, care se pot încadra între 32 și 60 de lei.

Firma a avut o cifră de afaceri de 42 000 de euro în 2021, cu doar 3 angajați.