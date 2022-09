Doina Teodoru BIOGRAFIE: Unde s-a născut, carieră, iubit

In articol:

Doina Teodoru BIOGRAFIE: Unde s-a născut, carieră, vârstă, iubit. Află totul despre una din cele mai talentate actrițe ale tinerei generații.

Doina Teodoru, biografie: Unde s-a născut, carieră

Doina Teodoru este o actriță născută în Galați, la data de 15 noiembrie 1989.

Tânără artistă are 32 de ani, o înălțime de 1,66 m și 53 de kg.

Doina Teodoru a studiat la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale și a colaborat cu mai multe teatre, printre care:Teatrul de Comedie, Teatrul Principal și Teatrul Mic.

Actrița Doina Teodoru a devenit cunoscută după ce a câștigat un finala unei emisiuni de divertisment, dar și după apariția sa în mai multe filme.

De asemenea, Doina Teodoru a jucat în producția ”Băieți de oraș”, alături de Mihai Bendeac, Micutzu și Vlad Drăgulin.

Totodată, frumoasa actriță a participat la un reality show de succes, alături de iubitul său, Cătălin Scărlătescu.

Cine este iubitul Doinei Teodoru

Doina Teodoru și chef Cătălin Scărlătescu formează un cuplu de mai bine de un an. Între actriță și bucătar s-a înfiripat o frumoasă poveste de dragoste, chiar dacă între ei este o diferență de 17 ani.

Cei doi porumbei petrec destul timp împreună, merg în vacanțe exotice, ba chiar au format o echipă într-un reality show.

”Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid.

Ea a făcut primii trei pași. Totul a plecat de la o poză. Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poză, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă”, a dezvăluit chef Cătălin Scărlătescu, potrivit presei mondene.