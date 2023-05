Doina Teodoru, cele mai sincere declarații din intimitate! Nimeni nu se aștepta să recunoască asta public despre Cătălin Scărlătescu: „Când mă atinge”

In articol:

Cătălin Scărlătescu și Doina Teeodoru formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc, iar cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape doi ani, având o conexiune specială, după cum chiar ei au dezvăluit în numeroase interviuri.

Ei bine, recent, actrița a fost invitată în cadrul unei emisiuni de comedie, pentru un număr de roast, dar s-a folosit de textul pe care îl avea pregătit pentru jurați, pentru a face și o dezvăluire din relația

cu Cătălin Scărlătescu.

Concret, atunci când a început să-și spună gluma, cu toții credeau că tânăra face referire la Cheloo, unul dintre jurați, însă finalul i-a surprins pe toți, spunând că este vorba chiar despre partenerul ei de viață, Cătălin Scărlătescu, despre care a zis că deși pare un tip dur, bucătarul are o sensibilitate aparte.

„Cătălin este un tip foarte sensibil, cu un chip de dur. Dar, când mă atinge, mă face să mă simt femeie. Da, mă refer la Cătălin Scărlătescu”, a spus Doina Teodoru, în cadrul unei emisiuni TV.

Cum s-au cunoscut Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru

Nu de mult, în cadrul unui interviu, Cătălin Scărlătescu a făcut o serie de declarații despre momentul în care a cunoscut-o pe actuala sa parteneră de viață, Doina Teodoru.

Totul s-a petrecut în Vama Veche, atunci când cunoscutul bucătar i-a cerut tinerei să facă o poză împreună.

„Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid. Ea a făcut primii trei pași.Totul a plecat de la o poză. Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poză, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă”, a dezvăluit chef Cătălin Scărlătescu.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru [Sursa foto: Instagram]