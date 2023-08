Doinița Oancea a spus-o clar și fără rețineri! Ce relație are cu surorile Luciu, după ce au fost colege pe platourile de filmare în urmă cu ani buni? Nimeni nu se aștepta: „Nu mă înșel”

In articol:

Doinița Oancea, Iuliana și Nicoleta Luciu au fost protagonistele celui mai iubit serial românesc, în urmă cu mulți ani, iar abia atunci, actrița le-a cunoscut pe surorile Luciu, legând cu acestea o prietenie la momentul respectiv.

Totuși, pentru că în trecut erau foarte apropiate, fanii s-au întrebat până în ziua de azi care mai este relația lor, mai ales că filmările s-au terminat în urmă cu mai bine de un deceniu, iar viețile lor s-au schimbat complet. În acest sens, Doinița Oancea a fost sinceră și a făcut o serie de declarații pe baza acestui subiect.

Doinița Oancea, despre prietenia cu Nicoleta și Iuliana Luciu

Doinița Oancea a legat o prietenie frumoasă cu surorile Luciu, pe platourile de filmare, atunci când bruneta abia își făcea debutul în viața actoricească.

Acum, la ani buni de la finalizarea proiectului, bruneta spune că păstrează legătura ambele prietene pe care și le-a făcut la vremea aceea, însă mai puțin cu Nicoleta, a cărei viață s-a schimbat foarte tare, devenind mamă și mutându-se din Capitală, și mai mult cu Iuliana.

“Dacă nu mă înșel, prima dată am cunoscut-o pe Iuliana Luciu și ne-am împrietenit. Prima prietenă de pe platou, cu care am simțit că fac match, a fost Raluca Tătaru, o juca pe Argentina în “Inimă de țigan”. Da, am jucat cu Nicoleta Luciu, ea era sora mea, dar juca și Iuliana în “Inimă de țigan”. Jucam toate! Da, mai puțin cu Nicoleta, într-adevăr, că viața ei s-a schimbat, dar mai des cu Iuliana. (n.r. au păstrat legătura)”, a declarat Doinița Oancea, pentru Ego.ro.

Ce spune Doinița Oancea despre ceilalți foști colegi de pe platourile de filmare

De asemenea, Doinița Oancea a legat și alte prietenii pe platourile de filmare, cum ar fi cu Augustin Viziru sau Octavian Strunilă, cu care păstrează legătura și se înțelege de minune.

Citește și: Doinița Oancea dă cărțile pe față, după ani buni de la scandalul cu Lora! Actrița a spus tot adevărul despre ce s-a întâmplat în trecut, când s-a vehiculat că artista i-a furat iubitul: „Nu-mi doream să stau într-o mocirlă”

Totuși, mai sunt și alți actori mari, cum ar fi Gheorghe Visu, despre care, însă, bruneta a spus că are o reținere când vine vorba despre el, căci respectul pe care îl poartă pentru acesta este unul foarte mare, motiv pentru care nu-și permite să-l sune prea des, gândindu-se că l-ar deranja într-un fel.

“Sunt prietenii care pot dăinui o viață, îi dau exemplu pe Octavian Strunilă, pe Augustin Viziru, pe doamna Carmen Tănase, pe tăticul, pe care îl iubesc și îl respect foarte tare. Îmi este rușine să îl sun, deși știu că pot să îl sun oricând să vorbesc cu el! Îmi este rușine, de ziua lui îi mai dau câte un mesaj, îl mai întreb ce face. Ultima oară când am vorbit cu el, puțin m-a certat, recunosc, dar am o chestie de acest gen cu oamenii pe care îi respect foarte tare. Nu ajung neapărat la stadiul de prietenie, nu pot să îmi permit să spun că domnul Gheorghe Visu e prietenul meu. N-am cum! Nu pot, stau retrasă!”, a mai spus Doinița Oancea, pentru aceeași sursă.

Doinița Oancea [Sursa foto: Instagram]