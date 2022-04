Doinița Oancea a uitat de Paște! Cum va petrece, totuși, actrița? “Nu sunt mai ortodoxă decât prevede legea” | EXCLUSIV

In articol:

Doinița Oancea este una dintre cele mai mari actrițe din țara noastră. Românii o iubesc pentru talentul, carisma și transparența ei. Indiferent de proiectele pe care le-a avut și succesul pe care acestea i l-au adus, Doinița a rămas un om simplu și modest.

Doinița Oancea, total nepregătită pentru Paște

A jucat alături de nume grele din industria actoriei, printre care și celebra Carmen Tănase.

Paștele se apropie cu pași repezi, însă Doinița Oancea a uitat complet că ne aflăm în această perioadă. Actrița a fost atât de ocupată, încât nu și-a făcut planurile. Cu toate acestea, vedeta are în gând imaginea Paștelui de anul acesta, dezvăluindu-ne într-un interviu exclusiv, cum se raportează la această sărbătoare și cât de mult respectă tradițiile și obiceiurile.

"Bine că mi-ai amintit. Dacă am spus asta, e clar că momentan nu am niciun plan. Probabil acasă cu familia sau cine știe, la munte. De cele mai multe ori respect tradițiile și obiceiurile, când se poate. Spun asta pentru că probabil nu sunt mai ortodoxă decât prevede legea.", a declarat Doinița Oancea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Doinița Oancea, probleme în cariera de actorie

Deși a avut și are în continuare o carieră de mare succes, Doinița Oancea recunoaște că a existat o perioadă în viața ei, când s-a confruntat cu anumite probleme în ceea ce privește direcția în care ar trebui să se îndrepte. Astfel, aflăm dacă celebra actriță a vrut vreodată să renunțe la teatru sauj considerat reprofilarea în carieră.

"Nu am avut niciun moment în care să vreau să renunț la teatru, dar am avut un moment în care am terminat 4 ani de proiecte și nu am știut exact ce urmează să fac, pentru că eram liberă de contract și nu știam. M-am speriat puțin, nu știam în ce zonă să mă îndrept. Nu am părăsit niciodată iubirea pentru actorie, am rămas cumva cu asta. Mi-am mai ocupat timpul și am mai găsit și alte lucruri care să îmi facă plăcere, în așa fel încât să pot să mă întorc oricând la ce iubesc cel mai mult.", a mărturisit Doinița Oancea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.