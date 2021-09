Doinița Oancea a vorbit pentru prima oară despre noul ei iubit: "Ceea ce trăiesc..."

In articol:

Doinița Oancea iubește din nou și radiază alături de partenerul ei. Cu toate acestea, bruneta nu dorește să își expună prea mult viața amoroasă în public, ci le oferă fanilor doar mici capturi alături de actualul ei iubit, fără să îi descopere identitatea.

Recent, într-un interviu acordat Cancan.ro , actrița a vorbit despre motivul pentru care vrea să își trăiască iubirea departe de ochii curioșilor, dar și despre cum se simte acum, când și-a găsit liniștea sufletească.

Doinița Oancea, dezvăluiri despre noul ei iubit

Doinița Oancea a trecut prin momente dificile după despărțirea de fostul ei iubit, cu care a avut o relație de șase ani. Cu toate acestea, se pare că norocul în plan amoros i-a surâs destul de repede, căci actrița și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat, pe care îl ține, însă, ascuns de ochii curioșilor.

Vedeta a declarat că preferă să își trăiască iubirea fără să se expună prea mult, așa că a ales să fie extrem de discretă în privința actualului ei partener: "Am fost întotdeauna discretă în ceea ce privește partea personală. Au fost cazuri în care oamenii au știut după câțiva ani că eu eram implicată într-o relație cu cineva. Nu consider că am ceva de împărtășit în acest moment. Ceea ce trăiesc, trăiesc pentru mine și vedem mai departe. Fericită și împlinită trebuie să fii tu cu tine.

Doinița Oancea și noul ei iubit[Sursa foto: Instagram]

Nu știu ce se întâmplă pe partea sentimentală. Fericirea mea nu are legătură cu prezența unui bărbat în viața mea. Eu ar trebui să fiu fericită cu cine sunt eu ca om, cu faptul că sunt sănătoasă și că am părinții sănătoși, că pot să muncesc. Ah, OK, pot să fiu fericită dacă am un pachet complet, inclusiv un om pe care-l iubesc și care să mă iubească și astfel să fiu fericită cu totul, dar nu singurul motiv să fie acesta." , a povestit Doinița Oancea, pentru sursa amintită.

Doinița Oancea[Sursa foto: Instagram]

"Am momente pe care mi le petrec singură"

Chiar dacă se dedică 100% relației pe care o are, Doinița Oancea a mărturisit că are și momente pe care vrea să le petreacă singură, iar partenerul ei o înțelege și îi oferă spațiu, atunci când are nevoie.

Mai mult, actrița spune că atunci când trece printr-o perioada grea încearcă să vadă binele în orice situație și să accepte lucrurile așa cum sunt, fără să se lase prea mult afectată: "Am momente pe care mi le petrec singură. Nu neapărat singură cuc, dar poate cu omul drag de lângă mine și atât, încuiată în casă, fix pentru că nu am chef de chestii mai puțin reale.

Toți avem momente proaste prin care trecem, asta nu înseamnă că trebuie să le lăsăm să ne dărâme. Eu sunt genul de persoană care încearcă să accepte ce i se întâmplă, încerc să înțeleg, nu ascund sub preș, o trăiesc, o accept și dacă am de plâns, stau și plâng, după care merg mai departe.", a mai adăugat Doinița Oancea, pentru aceeași sursă.