Doinița Oancea își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Actrița a schimbat prefixul anul acesta

Doinița se simte fericită și împlinită în această zi specială, pentru că își sărbătorește împlinirea a 40 de ani. Actrița a avut parte de o surpriză de zile mari, chiar la miezul nopții, atunci când cei mai dragi oameni din viața ei i-au organizat o surpriză într-un local, acolo unde a petrecut pe muzica de petrecere.

Actrița a dovedit și de această dată că este sufletul petrecerii și că vârstă nu este decât un număr. Cu un spirit tânăr, una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la noi din țară a avut parte de o distracție pe cinste alături de persoanele dragi sufletului ei. În mediul online, D oinița Oancea a postat o serie de imagini, pentru a le arăta admiratorilor ei cât de bine se simte la vârsta de 40 de ani.

„De data asta...cu un complice... au reușit! Vă iubesc, mă!”, a scris Doinița Oancea în mediul online.

Doinița Oancea, pregătită să devină mămică

În ciuda faptului că are 40 de ani, Doinița Oancea nu a devenit mămică până acum. Actrița îi iubește foarte mult pe cei mici și și-ar fi dori ca, până la această vârstă, să fi adus pe lume un copil. Viața a avut un cu totul alt plan pentru ea, însă nu are de gând să-și piardă speranța.

Îndrăgita actriță este convinsă de faptul că Dumnezeu știe cel mai bine ceea ce are nevoie și este pregătită pe deplin să se încredințeze divinității, oricare ar fi planul pentru ea.

„Iubesc foarte mult copiii, îmi plac foarte mult copiii. M-am gândit că aș fi putut să am un copil mare pe lângă mine deja, ținând cont de faptul că am vârsta pe care o am, însă nu e regretul ăla că „vai, n-am făcut asta”, e doar un gând și știu că dacă va fi să fie... Dumnezeu știe el ce planuri are cu mine, n-am niciun dubiu. Merg pe mâna Lui 100%.”, a mărturisit Doinița Oancea în cadrul unui interviu.