Doinița Oancea rupe tăcerea despre fostele relații! Actrița recunoaște că a suferit mult din dragoste: „Foarte multă vreme am evitat să spun”

Doinița Oancea este una dintre cele mai apreciate și cunoscute actrițe din România. Vedeta a devenit cunoscută datorită talentului său, iar oamenii au îndrăgit-o încă de la primul personaj pe care l-a interpretat. Recent, aceasta a vorbit despre relațiile pe care le-a avut și cum au ajutat-o acestea să se dezvolte ca persoană.

Cum au ajutat-o pe Doinița Oancea fostele relații

Dacă din punct de vedere profesional Doinița Oancea este ca o carte deschisă și mereu în lumina reflectoarelor, nu același lucru poate fi spus și despre viața sa amoroasă. Aceasta și-a ținut mereu relațiile departe de ochii curioșilor și a vorbit despre ele foarte puțin. Actrița a mărturisit că unele despărțiri au durut-o foarte mult, dar tot răul a fost spre bine, ba chiar au ajutat-o să evolueze. Vedeta consideră că sunt foarte multe persoane care stau într-o relație doar de dragul de a avea pe cineva și nu pentru că la mijloc ar exista sentimente reale.

„Foarte multă vreme am evitat să spun oamenilor dacă sunt sau nu singură, am lăsat-o într-o coadă de pește. Am avut nevoie de o perioadă să stau cu mine și să nu mă încurce și alte lucruri. Nu am vrut să știe lumea dacă sunt sau nu cu cineva. Nu prea îmi pun viața personală pe tavă. Relațiile pe care le-am avut… am început să vorbesc despre ele după ceva timp. Sunt foarte mulți oameni într-o relație doar de dragul de a sta într-o relație.

Eu pot să vin să mai spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate experiențele din viața asta. Chiar am avut parte de oameni mișto. Sunt foarte puține experiențe care m-au durut. Noi nu învățăm ceva când suntem în zona de confort. Noi învățăm când nu suntem bine, ci când se întâmplă ceva. Ceva te face să îți mai pui niște întrebări și să te transformi. În viață, lucrurile rele nu sunt rele, ba chiar sunt binevenite. Știu că sună dubios, dar chiar e pe bune. Răul ăla vine ca să ne ajute, să îți mai dea voie să mai crești o treaptă”, a declarat actrița, potrivit Fanatik.

Vedeta și-a sărbătorit singură ziua de naștere

Multe persoane își doresc ca de ziua lor de naștere să fie înconjurați de cei apropiați și să fie în centrul atenției. Nu e și cazul Doiniței Oancea, care anul trecut de ziua ei a ales să plece singură la munte. Motivul pentru care vedeta a făcut acest lucru a fost pentru că și-a dorit să petreacă mai mult timp singură, dar și să se înțeleagă mai bine.

„ Am plecat singură de ziua mea anul trecut, singură cuc, la munte. În ultimii doi an m-am izolat mult. Mă sunau prietenii, hai afară, hai acolo. Am zis că stau acasă. Stau cu mine. Am avut nevoia asta. Cred că a venit din faptul că am vrut să înțeleg cine sunt cu adevărat, ce pot, ce-mi doresc. Eu, de exemplu, am fost crescută într-o familie numeroasă, cu mulți verișori. De mică am fost înconjurată de multă lume. Tot timpul am fost cu cineva. Cineva mi-a zis atunci că eu nu aș putea să stau singură, de aici a pornit tot, mă întrebam dacă e așa”, a mai spus Doinița.