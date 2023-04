Doinița Oancea se lansează în muzică? Actrița are deja o piesă pregătită: “Am și înregistrat o bucată din ea, mi-a compus-o Edward Sanda”

In articol:

Doinița Oancea a fost mereu în atenția publicului datorită rolurilor pe care le-a jucat de-a lungul carierei sale. Vedeta se poate mândri cu talentul său inconfundabil, însă fanii s-au întrebat de ce nu încearcă să se lanseze și în domeniul muzicii.

Actrița chiar are o piesă scrisă de Edward Sanda, însă deocamdată este ținută pe loc, pregătită să fie lansată în orice moment.

Doinița Oancea se poate lansa in muzică

Cu toate acestea, vedeta are câteva insecurități când vine vorba despre acest subiect, întrucât nu consideră că vocea sa este lucrată îndeajuns pentru a putea cânta live.

Doinișa Oancea este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete de la noi din țară. Actrița se bucură de un real succes în industria cinematografică și este posibil să se lanseze și în muzică. Cu toate acestea, este drum lung până acolo, întrucât piesa scrisă de Edward Sanda pentru ea este pusă “la sertar” până când vedeta o să se covingă că poate face acest mare pas al carierei sale.

Actrița a mărturisit că a încercat să înregistreze o parte din piesă, însă rezultatul nu a satisfăcut-o pe deplin. Vedeta se teme că nu va putea cânta live, motiv pentru care se teme că publicul său o va judeca.

“Mă apucasem de cântat, dar îmi place să fac lucrurile profi. Am încercat să cânt, am o piesă care nici măcar nu este lansată, am și înregistrat o bucată din ea, mi-a compus-o Edward Sanda. E la sertar, stă bine acolo. Încă nu mă apuc pentru că mi se pare că nu aș putea să fac față și live. Dacă nu fac live ce trebuie, de ce aș face-o?

Am vreo 16 ani de când sunt persoană publică, aproape jumătate din viața mea. Nu e vorba că nu aș putea să urc pe scenă. Aș putea, bineînțeles. Nu mi se pare că vocea este lucrată suficient cât să fac asta și să nu arunce lumea cu roșii, ouă, ridichi, cu ce se mai aruncă”, a explicat Doinița Oancea, pentru ego.ro.

