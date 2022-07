Doinița Oancea și Denis Ștefan încă marcați de serialul Inimă de țigan! Viața lor s-a schimbat radical după ce au luat parte la faimosul proiect: "Nu mi-aș fi închipuit" | EXCLUSIV

In articol:

"Inimă de Țigan" este unul dintre serialele care va rămâne pentru totdeauna în inimile românilor. Doinița Oancea și Denis Ștefan au interpretat roluri de succes, care și acum și-au pus amprenta asupra lor.

Cum i-a schimbat serialul fenomen viața lui Denis Ștefan?

Acest proiect le-a schimbat viața și a fost, cu siguranță, rampa lor de lansare.

Denis Ștefan este unul dintre cei mai îndrăgiți actori români. Apariția în serialul fenomen a schimbat multe vieți, atât pe a publicului, care a cunoscut noțiunea și tradițiile șatrei, dar și pe a lui. În cadrul unui interviu exclusiv cu WOWbiz, Denis Ștefan a povestit ce îi plăcea cel mai mult să facă în timpul filmărilor, dar și ce impact a avut asupra lui, faptul că a jucat unul dintre rolurile principale în "Inimă de Țigan".

"Mi-a schimbat viața sub aspectul viitor, pentru că am interacționat și mai mult cu caii și am făcut o pasiune din chestia asta. Dacă mă întrebai când mi-am început cariera de actor în 2000-2001 ce o să fac peste 10 sau 15 ani, în paralel cu actoria, nu mi-aș fi închipuit. Aveam calul meu în șatră și mi-l călăream când voiam eu. Asta însemna foarte mult pentru un actor. Când aveam pauză, mă duceam la grajd. Era o chestie mișto, mi se părea o libertate. Era un mediu plăcut.", a declarat Denis Ștefan.

Cum i-a schimbat serialul fenomen viața Doiniței Oancea?

Doinița Oancea a făcut și ea furori cu rolul ei în serialul TV. De atunci a primit numai roluri importante și a dovedit că este extrem de talentată și că își merită locul în industria teatrului românesc. Actrița și-a dat seama că "Inimă de Țigan" nu doar că a fost rampa ei de lansare, dar i-a și dat sens vieții, pe care, la acea vreme, nu o avea atât de bine definită.

"De acolo am pornit în zona asta. Profesional, s-a întâmplat așa o extorsiune a unui degajament, viața mea, 180 de grade, altceva. Eu studiam cu totul altceva, mă îndreptam spre altă zonă. Știam că trag spre partea asta, provin dintr-o familie de artiști. Majoritatea cântă, actorie nu a fost. Dar se pare că da, mi s-a schimbat viața total.", a mărturisit Doinița Oancea, în cadrul interviului de pe canalul de YouTube WOWnews.