E doliu imens in India si in randul fanilor filmelor de la Bollywood. Renumitul si indragitul Irrfan Khan a murit la 53 de ani. Actorul de origine indiana s-a luptat cu o tumora neuroendocrina. Diagnosticat la mijlocul anului 2018, Irrfan Khan a incetat din viata astazi, pe 29 aprilie 2020. Timp de aproape un an s-a tratat de cancer la o clinica din Marea Britanie.

Doliu la Bollywood. A murit Irrfan Khan, celebrul actor indian

Irrfan Khan a murit in urma cu putin timp la o clinica din Mumbai, Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital, unde fusese internat pe 28 aprilie din cauza unei infectii la colon.

O lume intreaga il plange pe actorul indian care a jucat, printre altele, in peliculele de succes de la Hollywood, Slumdog Millionaire, Jurassic World, Inferno si Life of Pi.

Inmormantarea actorului Irrfan Khan a avut loc in plina pandemie de coronavirus. Familia l-a condus pe ultimul drum imediat dupa ce s-a aflat ca a murit. Pentru a preintampina anumite probleme in timpul inmormantarii, membrii familiei lui Khan au cerut ajutorul politiei. A fost o adevarata desfasurare de forta a autoritatilor din Mumbai.

Irrfan Khan, pe numele sau real Sahabzade Irfan Ali Khanlasa in urma o sotie indurerata, Sutapa, si doi fii: Babil si Ayan.

"Irrfan a fost un om foarte puternic care a luptat din rasputeri cu cancerul. Acum, cand l-am pierdut, si noi trebuie sa fim puternici", se arata intr-un comunicat oficial in care se anunta moartea lui Irrfan Khan.